Анну Павликову отвезли в больницу из зала суда

Обвиняемую по делу "Нового величия" Анну Павликову в четверг госпитализировали из зала суда, где проходило очередное заседание по делу. Как сообщается в телеграм-канале "Дело Нового величия", Павликову вынесли из суда на носилках.

Как сообщает телеканал "Дождь", у Павликовой резко упало давление. По словам её матери, обвиняемую увезли в больницу.

Анне Павликовой 19 лет, в момент задержания она ещё была несовершеннолетней, ей было 17. Несколько месяцев она провела в СИЗО, где жаловалась на проблемы со здоровьем. Затем её перевели под домашний арест.

По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию "Новое величие" с целью свержения власти в России. Павликова, как и другие обвиняемые по делу "Нового величия", настаивают на своей невиновности и указывают на роль предполагаемого провокатора спецслужб, который и предложил нынешним обвиняемым создать организацию и написать устав.