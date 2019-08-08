Научный центр при Управлении делами президента России разработал сервис, позволяющий собирать информацию о пользователях Рунета на основании открытых данных и попавших в интернет баз данных. Система используется силовыми органами и крупными компаниями, доступ к ней может стоить миллионы рублей в месяц. Работа сервиса, вероятнее всего, нарушает российские законы.

О разработке Главного научно-исследовательского вычислительного центра при управделами президента (ГлавНИВЦ) написало в четверг издание "Медуза". По данным издания, проекты "Медиамониторинг", ПСКОВ и "Шерлок" позволяют по минимальным доступным данным выдать полную информацию на любого человека, включая его паспортные данные, судимости и связи с другими людьми.

Основные клиенты ГлавНИВЦ — российские спецслужбы и министерство обороны, утверждается в расследовании. В то же время разработками компании пользуются МВД и крупные компании и госкорпорации, интересующиеся данными потенциальных сотрудников или клиентов. Подписка на сервис предлагается за 18 миллионов рублей в месяц.

Бывшие сотрудники ГлавНИВЦ сказали "Медузе", что с помощью разработок проверяются претенденты на крупные должности в Администрация президента и Росгвардии и потенциальные волонтёры на мероприятиях с участием Владимира Путина. Для работы сервисов используется инфраструктура серверов, сопоставимая по мощности с IT-инфраструктурой "Яндекса", утверждает бывший сотрудник научного центра.

Российскую разработку журналисты сравнивают с американским сервисом Palantir, позволяющим, по утверждению ряда публикаций, получать на основании минимальных данных массив информации о пользователях сети — от номера страховки до цвета глаз и социальных связей.

Работа сервиса по поиску информации, вероятнее всего, нарушает российское законодательство о хранении и обработке персональных данных, пишет "Медуза". Кроме того, работа проектов может нарушать законодательство о гостайне в случае, если они подключены к Системе оперативно-разыскных мероприятий, как указывалось в одной из презентаций проекта.

Издание приводит и скептические оценки проекта — часть собеседников предполагают, что заявленные возможности системы могут не соответствовать её реальным характеристикам.