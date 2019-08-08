В МИД РФ обвинили Deutsche Welle в призывах к участию в митингах

В МИД России в четверг в ходе беседы с временной поверенной в делах Германии в России Беатой Гжески заявили, что германская вещательная корпорация Deutsche Welle прямо призывала в соцсетях жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях. Как говорится в заявлении МИД, "такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики" и "представляют собой попытку вмешательства во внутренние дела России". В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что в случае повторения подобного Москва "оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего законодательства".

Ранее представитель МИД России Мария Захарова на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД направит американской и германской стороне официальные обращения с обвинениями в адрес дипломатов и сотрудников СМИ этих стран в связи с освещением акции 3 августа в Москве. При этом она прямо назвала Deutsche Welle.

Ранее в германской медиакорпорации отвергли обвинения Захаровой, заявив, что ни в одной опубликованной статье или репортаже медиакомпания не призывала кого-либо принимать участие в протестах в России. "Мы воспринимаем это утверждение госпожи Захаровой в прямой связи с задержанием нашего корреспондента Сергея Дика", - заявил пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт. Корреспондент был задержан на акции 27 июля в Москве. На жалобу в связи с его задержанием в МИД России ответили, что сотрудники Deutsche Welle "никак не могут рассматриваться как журналисты, но сами являются активными участниками противоправных действий".

Что именно МИД России имеет в виду под призывами к участию в акциях протеста - неясно. В фейсбуке русской редакции Deutsche Welle есть ссылки на репортажи и статьи о митингах, в том числе и с критикой сотрудников правоохранительных органов и московских властей, но прямых призывов выходить на акции в них нет.

Действия российских властей и реакция МИД России являются, по мнению генерального директора DW Петера Лимбурга, неприемлемыми: "Если огульно причислять журналистов, которые сообщают о протестах, к участникам протестов, а потом еще этих журналистов и задерживать, то это не только очевидное нарушение свободы прессы, но и инструмент из арсенала полицейского государства".