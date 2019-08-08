Глава МИД Британии обвинил Асада и РФ в срыве перемирия в Сирии

В ООН сожалеют о нарушении режима прекращения огня на северо-западе Сирии, утверждая, что возобновление насилия ставит под угрозу жизни миллионов мирных жителей. Об этом заявил советник специального представителя ООН по Сирии Наджат Рочди. Он напомнил о том, что в результате боёв в провинции Идлиб с апреля погибли более 500 мирных жителей.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб возложил на сирийского президента Башара Асада ответственность за нарушение перемирия. В твиттере он напомнил, что всего несколько дней назад Асад согласился на перемирие, которое сам же и нарушил. Он также напоминл о том, что сирийские правительственные войска поддерживает Россия. Рааб призвал прекратить атаки на гражданские цели и другие нарушения международного гуманитарного права.

В бомбардировках гражданских целей Россию и власти Сирии обвиняют правозащитники. В Москве отрицают это, утверждая, что удары наносятся только по целям "террористов".

В четверг министерство обороны России заявило об обстреле авиабазы Хмеймим в Сирии из реактивных установок. Погибли, как утверждается, два мирных жителя соседнего с базой селения, сама база не пострадала.

По данным Reuters, возобновив наступление, правительственные силы заняли несколько населённых пунктов.

Провинция Идлиб - последний оплот вооружённой оппозиции на западе Сирии. Значительную часть её территории контролирует джихадистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", признанная в России террористической. В Идлибе есть и другие группировки, в том числе поддерживаемые Турцией. Опасения международного сообщества вызывает положение около трёх миллионов мирных жителей в регионе, которые могут попасть под удар в случае расширения боевых действий.