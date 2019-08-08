В Италии - раскол в правящей коалиции, возможны досрочные выборы

Лидер правопопулистской партии "Лига" и вице-премьер правительства Италии Маттео Сальвини заявил о расколе в итальянском правительстве и необходимости досрочных парламентских выборов.

На встрече с премьер-министром Джузеппе Конте Сальвини заявил, что на будущей неделе парламент должен будет принять соответствующие решения.

Партнёр Сальвини по коалиции, лидер популистского "Движения пяти звёзд" Луиджи ди Майо пока не комментировал слова вице-премьера. Ранее, однако, движение угрожало выйти из коалиции из-за споров с "Лигой".

Накануне в Сенате парламента Италии партия Сальвини вместе с оппозицией голосовала за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию - вопреки позиции "Движения пяти звёзд". Наблюдатели назвали это новым подтверждением раскола в коалиции.

Согласно опросам общественного мнения, партия Сальвини уверенно лидирует и может претендовать на успех на выборах. "Движение пяти звёзд" же теряет поддержку избирателей. Растёт поддержка оппозиционной Демократической партии, однако она отстаёт от "Лиги".