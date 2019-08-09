Делом об акции 27 июля займутся следователи из "болотного дела"

Делом о массовых беспорядках, которыми власти Москвы объявили акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, займутся трое следователей, предположительно связанных с "болотным делом". Их фамилии указаны в постановлении о создании следственной группы, с которым ознакомилась "Медиазона".

Фамилии следователей – Фадеев, Афасижев и Зубков – как и у участников группы по расследованию событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Владимир Фадеев, по данным сайта "РосУзник", расследовал дело участника той акции Дениса Луцкевича и ходатайствовал об аресте Даниила Конона.

Всего в состав следственной группы по делу об акции 27 июля вошли 84 сотрудника Следственного комитета. Среди них "Медиазона" нашла, в частности, участника обыска у оппозиционера Дмитрия Гудкова и следователя по делу неонациста Максима Марцинкевича.

В деле о массовых беспорядках в Москве 11 подозреваемых и обвиняемых. Девять арестованы, один объявлен в розыск, ещё один обвиняемый – Сергей Фомин – ждёт суда по мере пресечения. Вчера он добровольно сдался полиции. Фомин настаивает, что не совершал ничего противозаконного.