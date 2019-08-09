Предъявлено ещё одно обвинение по делу о массовых беспорядках

По уголовному делу о массовых беспорядках, как следствие характеризует события 27 июля в Москве, в пятницу предъявлено ещё одно обвинение. Жителя Москвы Айдара Губайдуллина обвиняют в участии в беспорядках, эта статья предусматривает наказание сроком до 8 лет лишения свободы. О предъявлении обвинения сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

Губайдуллин - 11-й обвиняемый по этому делу. 9 человек ранее были отправлены в СИЗО, ещё одному - Сергею Фомину - мера пресечения будет избрана, как ожидается, сегодня.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция жёстко задерживала её участников, число задержанных превысило 1300. Петицию главе Следственного комитета с призывом прекратить дело о беспорядках подписали более 100 тысяч человек. В ней говорится, что в действиях протестующих не было квалифицирующих признаков беспорядков, таких как насилие или повреждение имущества.