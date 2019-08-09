В Сирии перестал выходить на связь лидер движения "Альтернатива"

В Сирии пропал лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников. Он перестал выходить на связь после того, как отправился в провинцию Большой Идлиб вместе с проводниками ночью 7 августа, сообщает РБК со ссылкой на помощника правозащитника Максима Ваганова.
Мельников и его группа пропустили три запланированных сеанса связи. После этого было принято решение сообщить о пропаже волонтёров, уточнил Ваганов. Он пояснил, что в районе Большого Идлиба команда "Альтернативы" разыскивает детей, оставшихся на территории, неподконтрольной сирийскому правительству.
Волонтёры работали автономно от официального Дамаска, добавил Ваганов.
Движение "Альтернатива" было организовано в 2011 году. Оно, в частности, занимается борьбой с торговлей людьми. На Ближнем Востоке волонтёры движения сейчас занимаются спасением выходцев из России и СНГ от семейного рабства, пишет РБК.
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