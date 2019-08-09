Расследование: советник Сальвини за год не менее 14 раз летал в Россию

Советники вице-премьера Италии, лидера правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини - Джанлука Савоини и Клаудио Д'Амико - в течение последних двух лет десятки раз посещали Россию. Об этом говорится в совместном расследовании сайтов Buzzfeed и The Insider и группы Bellingcat.
Как утверждается в расследовании, только в 2018 году Савоини летал в Москву как минимум 14 раз. Такие данные журналисты получили из базы бронирования авиабилетов. На сайте The Insider приводится таблица авиарейсов, которыми летал советник итальянского вице-премьера.
Отмечается, что Савоини нередко летал в Россию и в прежние годы, однако в 2018 году частота его поездок возросла. У Савоини и Д'Амико, который тоже часто летает в Россию, в Москве зарегистрирована консалтинговая компания "Орион", однако авторы расследования сомневаются, что её бизнес требует столь частых перелётов. Как утверждается в расследовании, поездки могли быть связаны с тем, что советники Сальвини получали в Москве деньги наличными - доказательств этого, впрочем, не приводится. Помимо Москвы, советники Сальвини посещали и другие регионы, в частности, Чечню. В расследовании утверждается, что поездки обеих не отражаются в базе данных "Мигрант".
- Поездки советника Сальвини привлекли внимание журналистов, поскольку он оказался в центре скандала с возможным финансированием партии "Лига" из российских источников. 18 октября 2018 года в Москве прошла встреча, в которой участвовали три итальянца, в том числе Савоини, и три россиянина (их имена не называются). Не переговорах обсуждались возможные поставки нефти из России в Италию, которые должны были быть оформлены так, чтобы процент от поставок получала партия "Лига". В связи с этой встречей прокуратура Италии начала проверку, хотя её участники и говорят, что сделка не состоялась.
- Кроме того, известно, что в Италии Савоини как минимум один раз встречался с российским публицистом и политическим философом Александром Дугиным, которого называют одним из идеологов европейских крайне правых.
- Маттео Сальвини неоднократно сам посещал Москву, он известен своими положительными оценками Владимира Путина и его политики, а также критикой санкций ЕС в отношении России. Партия "Лига" недавно одержала победу на выборах в Европарламент в Италии и, по опросам, является самой популярной политической силой страны.
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