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Дипломата из посольства США вызвали в МИД РФ из-за твита

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Министерство иностранных дел России вызвало советника-посланника посольства США в Москве Тима Ричардсона из-за твита о несогласованной акции в Москве 3 августа.

В публикации управления Госдепартамента США по консульским вопросам, сделанной 2 августа, был маршрут шествия по бульварам и рекомендация его избегать. "Ожидается присутствие большого количества полиции", – говорилось в твите.

Российский МИД расценил это предостережение как агитацию в пользу участия в мероприятии, которое власти признали незаконным, а также как призыв к действию. Это, по мнению российских властей, является попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

МИД России утверждает, что Тиму Ричардсону сделано представление в связи с публикацией в официальном аккаунте Управления Госдепартамента.

  • 3 августа в Москве прошла не согласованная с властями акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации. Полиция задержала более тысячи человек.

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