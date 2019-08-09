Задержанную на митинге журналистку Reuters вызвали в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова, задержанная перед акцией протеста в Москве 27 июля, получила повестку в военкомат. Об этом она написала в своём фейсбуке.

Цветкова не уточнила, является ли она военнобязанной, но повестка выписана на мужское имя – "Цветкова Мария Владимировича", которому нужно явиться в военкомат 1 октября "для уточнения документов воинского учета".

Сообщившее о повестке Цветковой официальное лицо – его имя и должность не называется – рассказало журналистке, что после разгона московских митингов в поддержку кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа задержанных проверяют по государственным базам и рассылают им официальные запросы, чтобы они не ходили на митинги.

Она сообщила, что пока не приняла решение, пойдёт ли она в военкомат. Первого октября в России начинается осенний призыв в армию.