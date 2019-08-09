В четверг президент США Трамп объявил через твиттер о назначении Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки (НР). Он должен вступить в должность 15 августа. Прежде Магуайр курировал в разведсообществе антитеррористическое направление, а до этого возглавлял Командование специальных операций ВМС США.

15 августа нынешний директор НР Дэн Коутс покидает свою должность, по традиции его временным преемником должен был стать второй человек в ведомстве Сю Гордон, но Белый дом хотел видеть на этом посту человека, лично лояльного Трампу, и поэтому Гордон, кадровый сотрудник разведки, подала в отставку. Никаких юридических противопоказаний назначению Магуайра в администрации не выявили, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф выразил глубокое разочарование уходом Коутса и Гордон. "Президент политизирует разведку, избавляясь от всех тех, кто способен возражать ему. Теперь Конгресс должен гарантировать, что анализ разведданных, который получает политическое руководство, является независимым и объективным".

Дональд Трамп неоднократно открыто конфликтовал с разведсообществом из-за разногласий по ядерной сделке с Ираном, ядерным планам Северной Кореи, вмешательству России в американский избирательный процесс, причастности саудовского наследного принца к убийству оппозиционера Джамаля Хашогги.

Среди текущих приоритетов американского разведсообщества – конфликты с Ираном и Китаем, перспективы ракетно-ядерных проектов Северной Кореи и положение в Венесуэле, где Белый дом поддерживает оппозицию, противостоящую режиму Николаса Мадуро.