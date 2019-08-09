Директору ФБК Жданову дали ещё 10 суток ареста

Суд в Москве назначил 10 суток административного ареста Ивану Жданову, директору Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Бориса Золотаревского.

Жданов уже отбывает 15 суток ареста по обвинению в участии в несогласованной акции. Теперь его осудили по обвинению в организации несогласованной акции. Речь идёт об одной и той же акции – 27 июля в центре Москвы, в ходе которой Жданов был задержан. Арест он отбывает в спецприёмнике в Люберцах. После ареста он объявил голодовку.

Иван Жданов – один из незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Отказ в регистрации десяткам независимых кандидатов привёл к массовым протестам в Москве. Несколько кандидатов, в том числе Илья Яшин и Константин Янкаускас, сейчас под административным арестом, причём некоторых из них судили дважды и даже трижды, добавляя сроки ареста. Под арестом на 30 суток также Навальный.