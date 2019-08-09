"Мосгортранс" требует с арестованных по делу 27 июля более 12 млн

Государственное унитарное предприятие "Мосгортранс" и государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги" подали исковые требования о возмещении имущественного вреда, якобы нанесённого им в результате несогласованных акций в центре Москвы 27 июля. Исковые заявления поданы в Следственный комитет на имя людей, привлечённых к уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках, – по состоянию на середину дня пятницы их 12.

Сумма исковых требований составила более 12,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы "Мосгортранса", которое цитирует агентство "Москва". В том же сообщении утверждается, что общий ущерб, понесённый коммерческими и некоммерческими учреждениями в результате несогласованных акций протеста, по оценкам превысил 100 миллионов рублей.

Какой именно ущерб нанесла акция "Мосгортрансу" и "Автомобильным дорогам", почему он оценивается именно в такую сумму и откуда взялась оценка в 100 миллионов рублей общего ущерба, не уточняется.

Ранее о понесённом ущербе заявили владельцы ряда магазинов и предприятий общественного питания в центре Москвы. Так, сыровар Олег Сирота оценил свои потери в 500 тысяч рублей, ресторатор и создатель сети "Грабли" Роман Рожниковский оценил убыток в 100 тысяч рублей. Высказывания бизнесменов приводит "Медуза". При этом закрыть ряд кафе и магазинов в центре Москвы перед акциями протеста рекомендовали ​власти российской столицы: как сообщает телеканал "Дождь", письма с такими рекомендациями распространили управы Мещанского, Тверского и Басманного районов. В ходе акций протеста не было зафиксировано какого-либо повреждения имущества со стороны их участников.

События 27 июля, когда в центр Москвы вышли тысячи людей, чтобы потребовать честных выборов в Мосгордуму, власти квалифицируют как массовые беспорядки. По закону, беспорядки должны "сопровождаться насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", однако ничего этого, как утверждают адвокаты и участники акций протеста, 27 июля не было. По делу о беспорядках арестованы 9 человек, ещё одному – Сергею Фомину – суд в пятницу выбирает меру пресечения, ещё двум – Даниле Беглецу и Айдару Губайдуллину – предъявлены обвинения в участии в беспорядках.