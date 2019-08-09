Путин 2019-2024. Какими будут его последние годы в роли президента России

Владимир Путин в сумме будет править Россией как минимум четверть века. Первые двадцать лет уже миновали. Какими будет новые пять? В студии аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников. На связи из Праги политолог Александр Морозов. На связи из Берлина журналист Борис Райтшустер. Программму "Лицом к событию" ведет Елена Рыковцева. А вы - сколько еще хотите жить при Путине? Звоните нам в прямой эфир, начиная с 19.05. Телефон 8-800-200-22-12