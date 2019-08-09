Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Телеграме опубликованы персональные данные 3 тысяч человек

Архивный снимок, апрель 2018, Москва

Смотреть комментарии

Анонимный телеграм-канал "Товарищ майор" опубликовал личные данные более трёх тысяч человек, в том числе задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом сообщила "Медиазона".

В базе указаны паспортные данные и номера телефонов журналистов издания, у которых переписывали сведения паспортов перед акцией 3 августа, а также журналистов Радио Свобода и "Медузы".

В таблице есть имена фигурантов дела о массовых беспорядках Самариддина Раджабова, Ивана Подкапаева, Алексея Миняйло и Данила Беглеца, а также независимых кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь, Ивана Жданова, Юлии Галяминой и Владимира Милова.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG