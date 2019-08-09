В Телеграме опубликованы персональные данные 3 тысяч человек

Анонимный телеграм-канал "Товарищ майор" опубликовал личные данные более трёх тысяч человек, в том числе задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом сообщила "Медиазона".

В базе указаны паспортные данные и номера телефонов журналистов издания, у которых переписывали сведения паспортов перед акцией 3 августа, а также журналистов Радио Свобода и "Медузы".

В таблице есть имена фигурантов дела о массовых беспорядках Самариддина Раджабова, Ивана Подкапаева, Алексея Миняйло и Данила Беглеца, а также независимых кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь, Ивана Жданова, Юлии Галяминой и Владимира Милова.