Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Разосланы СМС: "Не молчи, приходи на Сахарова... Будет жарко"

Политик Илья Яшин на проспекте Сахарова (архив)

Смотреть комментарии

Москвичи стали получать странные смс с предложением объединяться в группы для организации постоянных протестных активностей. СМС ведет на сайт, на котором описывается некий проект «Мобильный протест». Об этом «МБХ медиа» сообщили подписчики.

В СМС сказано: «Не молчи. Приходи 10 августа на Сахарова — будет жарко. Возьми с собой паспорт — будут задержания. Как не попасть к ментам — смотри по ссылке». Ссылка ведет на сайт проекта «Мобильный протест», которому требуются «физически подготовленные парни и мужчины». Им предлагается объединиться в анонимные группы по 50 человек, координировать их будут кураторы.

Авторы сообщений подчеркивают, что к «протестным акциям» нужно подготовиться, в том числе «приобрести телефон с левой сим-картой, которая ни на кого не зарегистрирована», темную одежду и что-то для сокрытия лица.

Это предложение — провокация, рассчитанная на новые дела, заявил «МБХ медиа» Николай Фомин, защитник Анны Павликовой, обвиняемой по делу «Нового величия» Николай Фомин: «То, что это делается с умыслом для создания критической ситуации, для меня очевидно».

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG