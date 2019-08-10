В Ростове-на-Дону арестовали сотрудника местного штаба Навального

В Ростове-на-Дону суд арестовал на трое суток сотрудника местного штаба Алексея Навального Владислава Кульчицкого. Координатора штаба, Ксению Середкину, суд оштрафовал на 25 тысяч рублей.

Кульчицкий признан виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции, Середкина – в нарушении правил организации публичного мероприятия.

На 10 августа ростовская оппозиция заявляла массовый пикет в центре города в поддержку московских предвыборных протестов, однако мэрия отказалась согласовывать его. Чиновники заявили, что все площади и парки заняты под другие мероприятия. Единственным местом, которое власти предложили организаторам пикета взамен, оказалась площадка в микрорайоне Левенцовский на окраине Ростова-на-Дону. В ответ организаторы заявили, что всё равно проведут акцию в центре. После этого полиция превентивно задержала их.