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Задержанный по делу 27 июля помещён в реанимацию

Дмитрий Васильев

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Телережиссёр Дмитрий Васильев, задержанный по уголовному делу об акции 27 июля, попал в реанимацию. Об этом написала в своём фейсбуке журналиста Анна Качкаева.

Ранее следователь сообщил адвокату Васильева Татьяне Прилипко, что его госпитализировали из-за повышенного уровня сахара в крови — гипергликемии. После ночного допроса в Следственном комитете Васильев был помещен в изолятор временного содержания, где у него забрали инсулин, несмотря на диабет, сообщает "Медиазона".

  • По объединенному делу о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам Росгвардии и Полиции после акции 27 июля в Москве проходят, по разным данным, 13 или 14 человек. Ни один из них не признал своей вины в участии в беспорядках, петицию с требованием закрыть уголовное дело подписали почти 120 тысяч человек.

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