Задержанный по делу 27 июля помещён в реанимацию

Телережиссёр Дмитрий Васильев, задержанный по уголовному делу об акции 27 июля, попал в реанимацию. Об этом написала в своём фейсбуке журналиста Анна Качкаева.

Ранее следователь сообщил адвокату Васильева Татьяне Прилипко, что его госпитализировали из-за повышенного уровня сахара в крови — гипергликемии. После ночного допроса в Следственном комитете Васильев был помещен в изолятор временного содержания, где у него забрали инсулин, несмотря на диабет, сообщает "Медиазона".