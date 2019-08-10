В Нью-Йорке покончил с собой миллиардер Джеффри Эпштейн

В нью-йоркской тюрьме утром в субботу найден повешенным 66-летний миллиардер Джеффри Эпштейн. В июле этого года ему были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними девушками для сексуальной эксплуатации.



Правоохранительные органы сообщили, что Джефри Эпштейн совершил самоубийство.





Он был известен своими знакомствами с политиками и королевскими особами. В 2005 году полиция впервые получила информацию о его преступной деятельности. Тогда источники сообщали, что в городе Палм-Бич, штат Флорида, Эпштейн совращал малолетних приглашая их домой.



Как сообщают американские СМИ, около десяти лет назад Эпштейну удалось избежать обвинений благодаря сделке с прокуратурой в штате Флорида. Его обвиняли в растлении нескольких десятков несовершеннолетних в период с 1999 по 2007 годы. Он признал вину по менее серьезному обвинению и отбыл 13-месячный срок в тюрьме, в течение которого ему разрешали ходить на работу.