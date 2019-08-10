На акциях протеста в Москве и трёх городах 325 задержанных

На акциях за честные выборы, которые проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске, задержаны 325 человек. По данным "ОВД-Инфо", в Москве задержанных 229 человек, в Петербурге – 81, в Ростове-на-Дону – 13 и двое в Брянске.

В Москве 10 августа прошел согласованный митинг на проспекте Сахарова с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Митингующие также потребовали закрыть уголовное дело о массовых беспорядках, возбужденное после несанкционированной акции 27 июля. По данным "Белого счетчика", число участников, вероятно, могло приблизиться к 60 тысячам. МВД сообщало о 20 тысячах. Часть манифестантов после митинга направились к метро "Китай-город", где начались задержания.

В Петербурге состоялись несогласованные акции в поддержку московского митинга. Их участники заявили, что проводят одиночные пикеты, которые не требуют согласования.

Массовые протестные выступления продолжаются в Москве с 14 июля. Обвиняемыми в участии в "массовых беспорядках" или "насилии к полицейским" в настоящее время являются 13 человек.