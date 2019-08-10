Любовь Соболь вышла из ОВД после 9-часового задержания

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, после девятичасового задержания покинула отделение полиции с обязательством о явке в суд. Об этом она сообщила в Твиттере:
Во время обыска в штабе Любови Соболь 10 августа у неё изъяли ноутбук и телефон.
Во время задержания перед митингом полицейские заявили Любови Соболь, что она задержана в связи с жалобами организаторов акции. Они якобы сообщили полиции о намерении юриста ФБК устроить провокации.
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