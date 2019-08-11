"Разогревочное мероприятие". Соцсети о крупнейшем митинге с 2012 года

После несогласованной акции оппозиции 3 августа с неясным числом участников, но более чем тысячей задержанных, главной интригой согласованного митинга 10 августа стало то, насколько он будет массовым. Оптимизм, демонстрируемый оппозицией ещё за неделю до начала митинга, в последние дни подогрели выступления нескольких знаменитостей, пообещавших в субботу быть на проспекте Сахарова и призвавших к тому же своих поклонников. Пост видеоблогера Юрия Дудя за несколько часов собрал более 400 тысяч лайков, пост рэппера Oxxxymiron — около 200 тысяч, что создало у публики соответствующие ожидания.

Дмитрий Навоша

«Четвёртая власть» (а по факту вторая, так как три формальных давно забетонированы в единую вертикаль) - это, конечно, никакие уже не медиа, порядком изувеченные в последние 10-15-20 лет. А опинион-лидеры - как те же Оксимирон или Дудь.

Маша Филимор-Слоним

Интересно, что многие рокеры 80-90-х к нулевым скурвились (не все, не все), зато за 20 лет правления Путина выросла целая плеяда гражданских рокеров-рэперов.

Живой регион

Завтра обязательно приходите на проспект Сахарова в Москве.

Митинг уже поддержали Оксимирон, Дудь, Колька Соболев. Со сцены выступят: Face, Ic3peak, Кровосток, Леонид Парфенов, Элизиум.

Когда столько неравнодушных людей объединятся, тогда и происходит историческая <перемена>.

Удачи

​Илья Шуманов

Наше исследование завершено. За несколько дней московский протест поддержали не менее 40 российских селебрити с совокупной аудиторией в соцсетях более 70 млн человек (аудитории могут пересекаться).

Правда, были и скептики.

Сергей Шмидт

Товарищи борцы с режимом! Тысячу раз писал, напишу - не поломаюсь - тысяча первый. Поменяйте свое фейсбучное поведение, отсчитайте полгода-год на "время лечит" и придут на митинги необходимые сто, а может и все двести тысяч. Без этих 100-200 тысяч ничего не будет, ничего не изменится. А без смены модели фейсбучного поведения никакие Дуди и Фейсы не помогут добиться таких результатов. Хоть ты вторую пенсионную реформу проведи.

Всего лишь годик повоюйте в фейсбуке с Путиным, а не с соседями по фейсбуку, и все получится.

Это же социальные сети. Тут никто никого не считает умнее и лучше себя. Все разговоры, а особенно разговоры о политике, здесь категорически не рекомендуется вести себя с позиций собственного самопровозглашенного интеллектуального и морального превосходства. Прислушайтесь к совету. Уверен, тогда результат будет.

Погоду в день митинга обещали ужасную.



Дмитрий Аграновский

‪Сегодня в центре Москвы пятая колонна США будет демонстрировать свои мобилизационные возможности. Но даже природа против этих негодяев. :-)‬



Но катастрофические предсказания не сбылись, так что погода была просто плохая — холодная и дождливая.

Андрей Кураев

Все мы знаем, что нашему президенту помогает даже море Лаптевых, которое специально послало в Москву страшный ураган как раз ко дню протестного митинга. Об этом ужасе рассказали федеральные аналы, прервал свои обычные трансляции. На крик-шоу 2 канала вчера Сергей Маркин именно орал, объясняя дорогим россиянам, как опасно выходить на улицу в такую погоду.

Но, кажется, ураган "освоили" еще по дороге. До проспекта Сахарова он так и не добрался.

Oxxxymiron, Дудь, Парфенов и другие действительно пришли.

Пришли и представители Левого фронта, проигнорировавшие предыдущие митинги.

Сергей Удальцов

Сегодня, 10 августа, представители Левого Фронта пришли на проспект Сахарова в Москве, чтобы выразить поддержку незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, которые добиваются своего участия в выборах, а также проявить солидарность с активистами, которые подверглись репрессиям за отстаивание своей гражданской позиции. Сергей Удальцов, которому судом запрещено участвовать в массовых акциях, заявил журналистам, что не разделяет политические взгляды большинства незарегистрированных кандидатов, однако считает, что нужно устранить все искусственные барьеры для участия граждан в выборах. Удальцов, который был фигурантом «болотного» дела, потребовал освобождения арестованных в последнее время активистов, а также призвал москвичей 8 сентября принять самое активное участие в выборах и проголосовать за представителей оппозиции, чтобы сорвать незаконный план властей. Другой фигурант «болотного» дела Леонид Развозжаев призвал представителей разных отрядов оппозиции к конструктивному взаимодействию в борьбе за гражданские права и свободы, а также к консолидированному протестному голосованию на выборах 8 сентября.

И дизайнер Константин Коновалов, которому полицейские сломали ногу на пробежке в день одной из предыдущих демонстраций.

И, как обычно, полковник Кусюк из «Беркута».

​Сергей Марков

Хроники российского майдана. Один пример хорошо подчёркивает пропасть между народом России и московским протестом. Медиа, дружественные московскому протесту, ведут кампанию, что протесты в Москве разгоняет Сергей Кусюк, который командовал Беркутом в Киеве, потом бежал в Россию, а сейчас командует в Росгвардии разгоном московских протестов. Они не понимают, что для народа России Сергей Кусюк не иностранец, а наш, русский, и притом герой. Он сражался против фашистов в Киеве. А теперь защищает Россию от друзей фашизма. И, акцентируя Кусюка как своего врага, московский протест показывает свою внутреннюю связь с бандеровцами и другими врагами России.

По первым впечатлениям участников людей было очень много.

Кирилл Куталов

В прошлый раз на Сахарова было 22 тысячи, я прошел от Комсомольской до рамок и через них за 15 минут. Сейчас я уже полчаса иду, а рамок даже не видно. Людей очень, очень много.

Аркадий Кайданов

Людей на митинге реально много.

По-моему, не менее 40 тысяч.

Из выступавших - сугубо по делу один Парфенов.

Жена Гудкова - "как мать и как женщина".

Рэпер Фейс - абсолютно бездарный и недалекий чувак.

Во время его сета стали падать цифры аудитории ДОЖДЯ.

Интервью корреспондентов в такой толпе всегда чреваты опасностью нарваться на самых странных персонажей.

Конечно, без этого не обошлось.

Уверен, что именно такие отрывки будут на федеральных каналах - у всех свое меню и это нормально, в общем.

Олег Пшеничный

Такого стечения людей я не помню за всю историю митингов на Сахарова. <...> По всем улицам и переулкам от всех ближних станций метро через час после начала митинга плотными потоками продолжают прибывать люди. Честно говоря, тревожно, не случится ли Ходынка. Все эти полицейские заточены не на безопасность людей, они умеют только давить, а как они справятся с таким наплывом толпы, и дело даже не в протесте.

По моему, сейчас не меньше 30 тысяч и, повторюсь, люди идут и идут.

Александр Морозов

Трудно оценить сколько там народу. Но власти согласовали митинг на 100 тыс.человек. И все отведенное митингу пространство плотно занято.

Из этого много хороших выводов: первый, что не все желающие смогли попасть - места мало. значит надо - расширять.

А второй вывод: МВД не сможет сказать по итогам: было 3 тыс. Поскольку все же видят, что отведенное под 100 тыс. пространство - заполнено "плечом к плечу".

(*к бессмысленному вопросу о численности).

Олег Кашин

Конечно, в целом все говно, ничего хорошего не будет и все всех обманут.

Но когда смотришь - радуешься и о плохом совершенно не думаешь. Очень круто, что столько народу.

​Никита Исаев

А ведь и правда никто уже не наблюдает за смыслом и смыслами мероприятия на Сахарова. Единственное что имеет значение это цифра. Для некоторых она либо билет в жизнь, либо политическая виселица. Хоть у каждой из сторон уже готовы и оправдания своей, и чужой цифре. Ждём цифры и понимаем расклад.

Божена Рынска

Как же безобразно немузыкальны группа Кровосток. Лучше бы все вместе, со сцены спели бы Варшавянку. Если бы 50 тыс спели все вместе Варшавянку, у всех бы мороз по коже прошел.

50 (а точнее 49.9 тысяч) — окончательное число участников, первоначально объявленное «Белым счетчиком». Правда, потом «Белый счетчик» скорректировал её вверх.

Много это или мало?

Большая часть оппозиции считает, что очень много.

Александр Кынев

50+ тысяч для начала августа в Москве , когда людей (особенно молодежи) нет в городе, это колоссально

Те, кто что то недовольно бухтит, или работает на пропаганду, или что то не понимает

Денис Билунов

Особенно важно, что это, по сути, разогревочное мероприятие. До 8 сентября ещё почти месяц, и пока что мы ещё в середине лета, когда огромное количество потенциальных участников просто не в Москве. Если никаких серьезных уступок со стороны власти не будет, количество протестующих будет расти.

Всё это - результат противоправных действий власти по недопуску оппозиционных кандидатов к выборам в Могордуму и связанных с этим политических репрессий и полицейского беспредела.

Поскольку времени на восстановление законности в отношении кандидатов а рамках этой кампании уже практически нет, то, скорее всего, следующим требованием будет перенос выборов на более поздний срок и пересмотр драконовских норм по регистрации.

Все арестованные должны быть отпущены на свободу, а виновные в эскалации политических репрессий - понести ответственность. Мэр Москвы Собянин, создавший этот кризис, должен уйти в отставку.

Андрей Лошак

У меня есть знакомая, страдающая демофобией - страхом толпы. Из-за этого она не ходит в торговые центры, например. И вообще редко выбирается из дома. Судя по тому, что даже она пошла сегодня на митинг, у власти в Москве дела и вправду не очень.

Один из самых многочисленных протестных митингов за всю историю путинского режима, который отметил вчера 20-летие, - достойный подарок к юбилею

Эль Мюрид

На разрешенный митинг на Сахарова пришло порядка 40 тысяч человек. Для мертвого сезона, каким всегда было лето и особенно август, число очень значительное. Сам приход на мероприятие стал своего рода протестом, особенно для той части, которая не слишком рискует выходить на запрещенные мероприятия. Пока неясно, будут ли какие-то эксцессы после митинга.

Власть в целом определилась с технологией реагирования на протест. Она относительно лояльна к разрешенным мероприятиям, при этом предельно свирепо реагирует на то, что высочайше не одобрено. Сегодня в Петербурге около 60 человек были задержаны за пикет, когда возле Гостиного двора один пикетирующий сменял другого, причем смену производил немедленно подскакивающий к очередному агенту госдепа наряд ОМОНа.

Пока можно констатировать очевидное - градус недовольства повышается. Власть может только корректировать процесс нагрева, пытаясь сделать его более плавным. С самим "закипанием" сделать ничего невозможно - доверие утрачено, легитимность власти держится исключительно на силовом ресурсе. Это, конечно, создает определенные иллюзии возможности контролировать ситуацию бесконечно долго, но жизнь - штука более сложная, чем примитивный мозг российского руководства. Разные протесты начинают сливаться в один, взаимодополняя и усиливая друг друга. Наощупь выискивая резонансную частоту. И когда она будет найдена, силовой ресурс внезапно окажется бесполезным.

Михаил Тимонов

Судя по росту числа участников за две недели с 23 до примерно 60 тысяч (чего не было с первого Марша Немцова), протест занялся нешуточно. 😊

Похоже, мое предчувствие одиннадцатого года, возникшее на первом митинге на Сахарова, меня не обмануло

В 2012 режим устроил против белоленточной волны протеста провокацию на Болотной, преступно возбудил такое же фиктивное, как сейчас, дело о «массовых беспорядках», и смог запугать и сбить протест на фоне довольства жизнью большинства.

Сейчас же фон совсем другой.

Пять лет непрерывного снижения уровня жизни и отсутствие перспектив улучшения (при запредельной уже наглости подельников вертикали власти) дают себя знать.

И противоправное использование режимом боевиков-космонавтов для избиения и задержаний мирно гуляющих граждан, ночные обыски, аресты, и возбуждение изначально фейкового уголовного дела вызывает не страх.

А справедливое возмущение и усиление протеста. И резкое расширение протестной базы.

Тут отодвинувшие собянина и взявшиеся за «наведение порядка» федералы оказались ничуть не умнее когалымского аппаратчика.

Мы сейчас ещё в самом начале пути.

Созданный талантливым собяниным на ровном месте политический кризис только начинается!

К осени я предполагаю увидеть куда более массовые акции граждан в защиту Конституции от посягательств режима, за освобождение политзаключённых, за наказание всех, причастных к покушению на наши конституционные права и организации противоправных действий по нападению на мирные акции протеста, а также - против снижения уровня жизни, против повышения пенсионного возраста (одновременно с обсуждением 4-дневной рабочей недели), против постоянного повышения обязательных платежей, против безнаказанности казнокрадства в обмен на лояльность системе, как основы вертикали власти....

И демонстративная порка стрелочников, типа Горбунова, Сергуниной и иных - уже не поможет.

С интересом жду развития сюжета.

"Патриоты" традиционно пишут, что никто не пришел.

Никита Исаев

Честно говоря, тема с этими митингами лично мне несколько поднадоела. По десятому кругу крутить одни и те же смыслы, ибо новых нет, не вижу целесообразным. Пишу, ибо подписчики просят высказаться. 20 или 50 тысяч - хорошая мобилизация для лета и мерзкой погоды. Но не определяющая. Болотная давала и 120 тысяч. Динамика. Ровная. Без прорыва. Лидеры протеста. Сегодня, похоже новые подрядчики протеста, протестировали других лидеров. Новых и старых. Не самых токсичных рэперов и Парфенова с Познером с Первого канала. Прошлые подрядчики-организаторы 20 июля разрешили прийти частям КПРФ. Но с 27 июля их не то что не наблюдается, они ещё и нечто альтернативное у Останкино на 500 человек проводят. Под музыкантов собрать публику вышло лучше. Ещё похоже, что этот либеральный протест решили окончательно забрать у Навального - ну не удаётся под него делать точку сборки, слишком он маргинален и токсичен, и это опасно, что упустит он протест сам органически. Вернее упустил, как я и говорил, провалом 27 июля на Тверской. Кому этот московский протест достанется? Вот этот вопрос мне возможно любопытен. Одно могу сказать точно - политическая система страны с осени начнёт меняться. Наработал ли этот московский протест на условный проход в Госдуму 2021 года? Не знаю. При хороших сплоченных лидерах, наверно, да. И это хорошо. Но меня эти 5% заботят меньше фактора настоящего протеста, способного собрать народ на борьбу с несправедливостью и беспределом в стране. Вот его необходимо учитывать власти в первую очередь. Его энергия пока ещё весьма инертна. Но с осени станет гораздо живее. Год протестов начнётся с регионов и с осени нынешнего года, а годом реальных протестов будет наступающий 2020-ый. И это будет не либеральный протест Навального 2017, 2019, не КПРФ-пенсионный 2018-ый. А настоящий. Народный. Который и родит новую оппозицию, знающую свой народ, и способную побеждать власть.

Дмитрий Аграновский

Ну что же, можно констатировать, что большинство москвичей - разумные люди с совершенно адекватными требованиями. Митинг КПРФ против пенсионной реформы собрал в прошлом году намного больше людей, чем сегодняшний митинг пятой колонны США, несмотря на совершенно не сопоставимые финансовые, информационные и организационные возможности.

Николай Травкин

В Москве два проспекта Сахарова.

На одном вчера собралось не менее 50 тысяч москвичей с требованиями прекращения политических репрессий и освобождения ни за что арестованных.

На другом была "Российская газета" и кучка отщепенцев с красными флагами. "РГ" спросила всемирно известного учёного-физиогномиста А.Шпунта, а откуда эти люди и он взглянул и сказал им, что москвичей было только 30%, еще 30% - жители Подмосковья, а 40% - понаехали из других городов.

И в этот раз нет оснований не верить "РГ", потому как все москвичи не отрывались от телевизора. А там Владимир Путин рассекал на байке по Севастополю и сам Хирург подарил ему шапочку с волчьим хвостом. Москвичи смотрели и радовались за Владимира Владимировича, теперь хоть будет что на голову надеть, когда в батискафе погружается, там на глубине прохладно небось. Вот только не вздумал бы эту шапочку нахлобучить, когда в тувинской тайге с друганами отдыхает. Употребят лишний стаканчик, за волка с косых глаз примут, пальнут … и нет России.

Но на этот раз численностью митинга не впечатлены не только "государственники", но и отдельные "несогласные".

Иван Преображенский

Дождь сильней ютьюберов

Что мы теперь знаем? Заявления Оксимирона и Дудя конвертируются только в лайки.

Вчерашние восторги лучше поубавить уважаемым коллегам. Надо объективнее смотреть на реальность. Думаю, несколько тысяч лайков Парфенова дало митингу больше посетителей, чем сотни тысяч просмотров ютьюберов.

При этом в случае с просмотрами мы имеем скорее долгосрочный эффект. Ну а если еще их кумиров <побьют>... но на такую глупость полиции надеяться не приходится.

Михаил Виноградов

По техническим причинам судил со стороны.

Резюме итогов для протеста.

Численность – средне. 50 тысяч. Отражает волну политизации в Москве, но скромно на фоне той суперактивности по нагнетанию явки, которую вели все ведомства, совершая дикие и абсурдные инициативы и повышая тем самым моральную мотивацию протестующих. Но акции меньше 100 все же историческими событиями не становятся.

Контент – ниже среднего. Не уверен, но, кажется, даже резолюции не было – поправьте, если не так.

Наличие стратегии у участников – очень плохо. По-прежнему все сводится к лозунгу «Мы существуем».

Самоорганизация участников – норм (ну кроме контента)

Приход миллениалов и зедов – не увидел. Возможно, было немало среди участников (хотя не убежден), но на трибуне по эстетике мало что изменилось.

Финальный аккорд - отсутствовал. Повышает вероятность запроса на прогулку у части аудитории.

Дмитрий Травин

Начались споры: много или мало было вчера людей на Сахарова. Меня итоги митинга настраивают на оптимизм, но надо понимать при этом, что политическая арифметика качественно отличается от обычной.

Тому, кто ждет падения режима завтра или, на худой конец, послезавтра, «цифры» ничего не скажут. Бессмысленно считать, было ли там 50 тысяч человек или целых 60. Бессмысленно сравнивать с протестом горячей зимы 2011-12 гг. или с общей численностью населения России. Масштабы протеста, как тогда, так и сейчас, показывают, что у нас есть много умных самостоятельных людей, желающих трансформации путинской системы. И, кстати, в отсутствие бюрократически организованных путингов сразу стало видно, что у нас мало умных самостоятельных людей, желающих сохранения путинизма в неизменном виде.

Режимы, как известно, распадаются тогда, когда начинается раскол элит. И главный аргумент тех, кто считает путинизм адекватным русской ментальности сводится к тому, что вся наша сегодняшняя дурость, мол, народом поддерживается. Более того, в представлениях этих людей народ наш настолько агрессивен и консервативен, что восстановит путинизм даже без Путина в условиях раскола элит. Но на самом деле нынешняя активность лучшей части общества показывает, что подобные теории строятся лишь на фобиях и страхах, а не на анализе реальности.

​Юрий Болотов

Я хочу, чтобы власть каждые выходные наглухо перекрывала центр.

Я хочу, чтобы районы разрезали на части бесконечные заборы и оцепления из тысяч людей в броне и масках.

Я хочу, чтобы на выходных город вымирал. Чтобы нельзя было гулять по Тверской, бульварам и всем модным общественным пространствам, придуманным для того, чтобы по ним гуляли.

Я хочу сотни автозаков, припаркованных на всех главных улицах Москвы.

Я хочу, чтобы по Китай-городу бегали отряды ОМОН. Чтобы на Патриарших через каждую сотню метров ходили по трое патрули полиции. Чтобы широкие тротуары и скверы прочёсывали цепи солдат Росгвардии.

Я хочу, чтобы все почувствовали этот ужас и унижение, когда ты идёшь по любимой улице через сотню космонавтов и не понимаешь, задержат ли тебя просто так? Унесут ли тебя за руки и за ноги в тот автобус?

Потому что так раз за разом власть будет показывать своё истинное лицо — и закапывать себя в могилу.

Во мне больше нет ни эмпатии, ни терпения, ни чувства такта, ни рассудительности, о нет — во мне есть только боль, злость и ненависть.

Я ненавижу этих мразей и просто хочу, чтобы они себя уже закопали.

Аркадий Кайданов

А теперь об ожидаемом.

Когда митинг уже закончился цивильно и спокойно, некий руководитель штаба некоего Ивана Жданова со сцены призвал толпу идти к администрации президента.

Его, естественно, приняли.

Если это не провокация самоназванных "лидеров", помогите мне подобрать другое определение.

Народ не повелся - явных идиотов на митинге сегодня не оказалось

Хоть народ и не «повёлся», полиция всё равно арестовывала как уходящих с митинга, так и случайных прохожих на Китай-городе. Правда, значительно меньше, чем в прошлый раз, но с не меньшей жестокостью.

Ещё раньше задержали Любовь Соболь.

Кстати, о провокаторах на митинге говорили ещё до всяких призывов идти к администрации, совсем по другому поводу.

Аркадий Бабченко

Да, это был самый многочисленный митинг оппозиции.

И самый жалкий.

Полная беспомощность.

Абсолютно детская неспособность держать головку.

Пятьдесят, блядь, тысяч человек. Четыре, <блин>, полнокровных дивизии…

Дудь прямо со сцены побежал проводить какой-то там фестиваль.

Революция революцией, а корпоратив по распорядку.

Но самое потрясающее даже не это. Самое потрясающее то, что на митинг типа оппозиционеров типа против власти (ну, как они мне тут в комментах доказывают) с украинскими флагами осмелились придти только пригожинские тролли.

У русских оппозиционеров ни у кого духу не хватило.

Боле того - тут то эти русские оппозиционеры начали у них эти флаги вырывать!

Мол - провокация.

Украинский флаг на антипутинском митинге - провокация.

Ну, и правда. Они ж там за плитку-бордюры, а ты тут на антипутинском митинге с флагом оккупированой ими страны, сука. Провокатор долбаный.

А вдруг царь батюшка увидит и что-то не то подумает.

Вырывать, Карл! Флаги Украны! На антипутинском митинге!

О, Карл, Карл…

В комментах вот точную формулировку дали: "Протест за право избираться в рейхсканцелярию, на котором флаг Украины считается "провокацией".

Не дай бог что-нибудь сине-жёлтое увидеть. Не дай бог.