В Красноярском крае вахтовикам в зоне задымления завезли кислород

В Красноярском крае вахтовикам у посёлка Куюмба завезли кислород для дыхания. Видео, снятое рабочими, опубликовано на странице Интернет-газета Newslab.ru в фейсбуке.​

На видео видны пожары недалеко от жилых строений. По словам автора ролика, недалеко от Куюмбы горит лес, всё задымлено.

"Людей не эвакуируют, просто привезли кислород. На этом всё. Просто жесть", – комментирует автор ролика.

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Как сообщает сайт Сибирь.Реалии, ещё 29 июля в Эвенкийском районе Красноярского края власти поселка Ванавара начали бесплатную раздачу медицинских масок, помогающих справиться с задымлением от лесных пожаров.

За последние сутки площадь лесных пожаров в Сибири вновь увеличилась - на 28 тысяч гектаров. По данным МЧС, за последние сутки ликвидированы пожары на площади почти 5 тысяч гектаров, однако возникли новые. Всего на территории России действуют более 200 лесных пожаров на территории более 250 тысяч гектаров. В эту цифру не включены пожары, тушение которых не ведётся, как утверждается, из-за удалённости и труднодоступности. Площадь этих пожаров - более 2 миллионов 700 тысяч гектаров, она также увеличилась за последние сутки. Наиболее пострадавшие регионы - Красноярский край, Иркутская область и Якутия.