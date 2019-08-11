В Красноярском крае вахтовикам в зоне задымления завезли кислород

В Красноярском крае вахтовикам у посёлка Куюмба завезли кислород для дыхания. Видео, снятое рабочими, опубликовано на странице Интернет-газета Newslab.ru в фейсбуке.
На видео видны пожары недалеко от жилых строений. По словам автора ролика, недалеко от Куюмбы горит лес, всё задымлено.
"Людей не эвакуируют, просто привезли кислород. На этом всё. Просто жесть", – комментирует автор ролика.
Как сообщает сайт Сибирь.Реалии, ещё 29 июля в Эвенкийском районе Красноярского края власти поселка Ванавара начали бесплатную раздачу медицинских масок, помогающих справиться с задымлением от лесных пожаров.
За последние сутки площадь лесных пожаров в Сибири вновь увеличилась - на 28 тысяч гектаров. По данным МЧС, за последние сутки ликвидированы пожары на площади почти 5 тысяч гектаров, однако возникли новые. Всего на территории России действуют более 200 лесных пожаров на территории более 250 тысяч гектаров. В эту цифру не включены пожары, тушение которых не ведётся, как утверждается, из-за удалённости и труднодоступности. Площадь этих пожаров - более 2 миллионов 700 тысяч гектаров, она также увеличилась за последние сутки. Наиболее пострадавшие регионы - Красноярский край, Иркутская область и Якутия.
- К началу августа площадь пожаров в Сибири достигла почти трех миллионов гектаров. Только после того, как площадь горящего леса за месяц выросла втрое – с одного миллиона гектаров, чиновники приняли решение тушить "закрытые очаги в зоне контроля", тушение которых ранее было признано неэффективным из-за больших затрат.
- Депутат Государственной думы, лидер партии "Родина" Алексей Журавлёв обвинил в лесных пожарах в Сибири и ливнях в европейской части страны Соединённые Штаты Америки. Депутат считает, что власти этой страны испытывают климатическое оружие. Такое заявление он сделал в эфире канала "Россия". "Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться", - заявил политик.
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