В Москве в субботу были задержаны более 250 человек

В Москве в субботу после акции протеста на проспекте Сахарова были задержаны 256 человек. Уточнённые данные приводит ОВД-Инфо.
По меньшей мере четверо задержанных были оставлены в отделах полиции на ночь, остальных отпустили.
Людей задерживали в центре Москвы, в районе станции метро Китай-город. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли подступы к Администрации президента России на Старой площади. Они перекрывали движение на нескольких улицах и задерживали тех, кто пытался по ним пройти.
По данным "Медузы", всего в "прогулке" к администрации президента после согласованного митинга на проспекте Сахарова участвовали около полутора тысяч человек, некоторые из них скандировали антипутинские лозунги, однако у них не было с собой плакатов и символики.
По данным ОВД-Инфо, в нескольких отделах полиции задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета или некие люди в штатском. Одного человека из ОВД увезли в больницу с вывихом ключицы.
По всей России в субботу, по уточнённым данным, были задержаны 352 человека, в том числе 79 в Санкт-Петербурге, где полиция разогнала одиночные пикеты на Невском проспекте в поддержку московской акции протеста. Людей задерживали также в Ростове-на-Дону, Брянске и Сыктывкаре.
- В Москве в субботу прошла, по оценкам, крупнейшая акция оппозиции за последние годы. По данным "Белого счётчика", на проспекте Сахарова собрались более 50 тысяч человек, МВД сообщило о 20 тысячах. Требования митинга - допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, изменить избирательное законодательство, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках, возбуждённое в связи с событиями 27 июля в Москве, и освободить 13 человек, взятых под стражу по этому делу. Звучали и требования об отставке мэра Москвы Сергея Собянина.
- На несогласованных акциях протеста в центре Москвы 27 июля и 3 августа в общей сложности были задержаны более 2 тысяч человек.
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