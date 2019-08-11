В Москве в субботу были задержаны более 250 человек

В Москве в субботу после акции протеста на проспекте Сахарова были задержаны 256 человек. Уточнённые данные приводит ОВД-Инфо.

По меньшей мере четверо задержанных были оставлены в отделах полиции на ночь, остальных отпустили.

Людей задерживали в центре Москвы, в районе станции метро Китай-город. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли подступы к Администрации президента России на Старой площади. Они перекрывали движение на нескольких улицах и задерживали тех, кто пытался по ним пройти.

По данным "Медузы", всего в "прогулке" к администрации президента после согласованного митинга на проспекте Сахарова участвовали около полутора тысяч человек, некоторые из них скандировали антипутинские лозунги, однако у них не было с собой плакатов и символики.

По данным ОВД-Инфо, в нескольких отделах полиции задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета или некие люди в штатском. Одного человека из ОВД увезли в больницу с вывихом ключицы.

По всей России в субботу, по уточнённым данным, были задержаны 352 человека, в том числе 79 в Санкт-Петербурге, где полиция разогнала одиночные пикеты на Невском проспекте в поддержку московской акции протеста. Людей задерживали также в Ростове-на-Дону, Брянске и Сыктывкаре.