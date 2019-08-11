Путин приехал на байк-шоу "Хирурга" в Крым. Украина выразила протест

Украина выразила протест в связи с приездом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым и Севастополь.

В заявлении МИД Украины говорится, что эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами Крыма, названного в заявлении временно оккупированным регионом Украины, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными.

Путин приехал в Крым 10 августа. Он посетил байк-шоу "Тень Вавилона", устроенное в Севастополе клубом "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, известным как "Хирург".

Путин приехал на шоу за рулём мотоцикла "Урал", с ним ехали глава Крыма Сергей Аксёнов и временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развозжаев.

"Байкеры подарили президенту байкерский головной убор - вязанную шапочку и фильм "Русский реактор", который они сняли во время одного из предыдущих байк-шоу и посвятили Путину", - пишет "Интерфакс". Путин также посетил в Херсонесе спектакль "Грифон", поставленный по пьесе митрополита РПЦ Тихона (Шевкунова).

Поездка Путина совпала по времени с крупнейшим за последние годы оппозиционным митингом на проспекте Сахарова в Москве. Участники митинга скандировали, помимо прочего, лозунг "Россия без Путина", возлагая на президента России политическую ответственность за репрессии и недопуск независимых кандидатов на выборы.