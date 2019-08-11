Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 30

В результате двух серий взрывов боеприпасов на территории военной части под городом Ачинском Красноярского края пострадало 30 человек, один погиб. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает в воскресенье РИА Новости.
Взрывы начались 5 августа. Тогда пострадали 14 человек, 1 погиб. На следующий день власти сообщили, что взрывы прекратились, однако 9 августа они возобновились. Минобороны утверждает, что это произошло из-за попадания молнии. По уточнённым данным, при повторной серии взрывов пострадали 16 человек.
Госпитализированы 10 пострадавших, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно.
В МЧС в воскресенье сообщили, что горение на складах боеприпасов ликвидировано.
- Войсковая часть расположена в пяти километрах от деревни Каменка Ачинского района. По неофициальной информации, в арсенале на момент взрывов могло быть около 40 тысяч боеприпасов, – сообщают "Сибирь.Реалии".
- В Минобороны предварительной причиной пожара назвали человеческий фактор. По словам замминистра, ачинский арсенал будет расформирован, боеприпасы перевезут на другие склады.
- Больше 16 тысяч жителей Ачинского района были эвакуированы. В городе Ачинске, Ачинском и Назаровском районах был введен режим ЧС.
- 9 августа в поселке Каменка из-за новой серии взрывов снова объявили эвакуацию. Людей вывозили на автобусах. Утром этого дня в Каменку должен был приехать министр обороны Сергей Шойгу, однако его визит был отменен без объяснения причин. В поселке разрушено несколько частных домов, в многоквартирных домах выбиты окна и двери. Из-за взрывов было отклонено движение поездов, сообщается, что поезд Абакан – Москва прибыл в Новосибирск с опозданием на 15 часов.
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