Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 30

В результате двух серий взрывов боеприпасов на территории военной части под городом Ачинском Красноярского края пострадало 30 человек, один погиб. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает в воскресенье РИА Новости.

Взрывы начались 5 августа. Тогда пострадали 14 человек, 1 погиб. На следующий день власти сообщили, что взрывы прекратились, однако 9 августа они возобновились. Минобороны утверждает, что это произошло из-за попадания молнии. По уточнённым данным, при повторной серии взрывов пострадали 16 человек.

Госпитализированы 10 пострадавших, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно.

В МЧС в воскресенье сообщили, что горение на складах боеприпасов ликвидировано.