К волонтёрам пермского "Мемориала" пришли полицейские

Волонтёров пермского "Мемориала" допросила полиция - в связи с попыткой установить памятный знак в посёлке, куда ссылали репрессированных в 1940-е годы жителей Литвы.

Экспедиция молодежного "Мемориала" приехали в Кудымкарский район Пермского края в начале августа. Волонтеры хотели установить памятный знак в поселке Велва-База. Однако администрация района им отказала. Позже к волонтеров допросила полиция, сообщает издание «Парма-Новости».

В Кудымкарском районе при поддержке Посольства Литовской Республики в РФ и Министерства культуры Литовской Республики проходит экспедиция Пермского краевого общества "Мемориал". Наряду с волонтерами в ней принимают участие родственники литовских репрессированных, которых в 40-ые годы депортировали в Кудымкарский район. В поселке Галяшор волонтеры благоустроили кладбище литовских и польских спецпереселенцев, а также хотели установить в поселке Велва-База и деревне Шарволь памятные знаки.

Перед поездкой председатель пермского "Мемориала" Роберт Латыпов направил главе Кудымкарского района письмо с просьбой о содействии экспедиции. Однако получил резкий отказ. Местная администрация также отказала волонтерам в установке памятного знака, сославшись на то, что у них нет разрешения главы района. Отказался помочь и владелец местной пилорамы. Как утверждают волонтёры, ему позвонили из администрации района и припугнули: "Если не хочешь проблем, не связывайся с ними".

Поздним вечером 10 августа в поселок Галяшор пришли полицейские. Сотрудник пермского "Мемориала" Александр Чернышов рассказал, что их допрашивали до двух часов ночи и пригрозили уголовным делом якобы за незаконную рубку леса.

Литовских граждан, репрессированных по политическим мотивам, насильственно переселяли в 1945 году на территорию Белоевского района Коми-пермяцкого национального округа Молотовской области. В настоящее время все они реабилитированы как жертвы политических репрессий.

В 2017 году в память о литовских гражданах, умерших с 1945 по 1954 годы и захороненных на кладбище вблизи бывшего посёлка Галяшор, был установлен памятный знак "Борья туй Галяшор" (в переводе с коми-пермяцкого языка – "Последний путь Галяшора"). Администрация на уведомление установки памятного знака ничего не ответила. Позже надзорные органы оценили действия литовцев как самозахват земель лесного фонда. Двоим жителям Перми и Велва-Базы, которые помогали литовцам, выписали штрафы. После вмешательства в ситуацию краевого омбудсмена Татьяны Марголиной штрафы отменили, а памятник узаконили.

Волонтёрская программа пермского молодежного "Мемориала" называется "По рекам памяти". Она проводится в форме коротких по времени исследовательских краеведческих разведок по территории Пермского края. Во время экспедиций волонтеры собирают материалы по истории политических репрессий советского периода в форме записи "устной истории" у репрессированных, посещают места расположения бывших спецпосёлков и лагерей ГУЛАГа и устанавливают там мемориальные знаки. С 2000 года молодёжный "Мемориал" осуществил уже около сорока таких волонтёрских экспедиций.