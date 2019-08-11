Суд отказался арестовывать Дмитрия Васильева по "делу 27 июля"

Суд в Москве вернул следствию ходатайство об аресте телережиссёра Дмитрия Васильева, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом сообщает "Медиазона".

Васильев был задержан 9 августа. На следующий день его госпитализировали из-за резкого повышения уровня сахара в крови - он страдает диабетом. Как сообщалось ранее, его поместили в изолятор временного содержания без необходимого ему инсулина.

Следствие обратилось с ходатайством в суд об аресте Васильева. Следователь в суде сообщила, что доставку подозреваемого обеспечить невозможно из-за состояния его здоровья. Прокурор заявил, что можно рассмотреть ходатайство и без Васильева. Судья, однако, в постановлении указала, что Уголовно-процессуальный кодекс прямо запрещает заочный арест за исключением случаев, когда обвиняемый объявлен в розыск. Васильев в розыск не объявлен, он был госпитализирован, будучи задержанным.

Судья отметила, что ходатайство об аресте может быть подано повторно.

Дмитрий Васильев - 13-й обвиняемый по делу о массовых беспорядках, возбуждённому в связи с событиями 27 июля в Москве. 12 человек ранее были отправлены в СИЗО. Беспорядками следствие считает несогласованную акцию за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму в центре Москвы. Правозащитники и представители общественности указывают на то, что протесты не сопровождались насилием, то есть не были беспорядками. Петицию с требованием прекратить уголовное преследование подписали в Интернете более 100 тысяч человек. Освобождение арестованных по этому делу стало одним из главных требований митинга на проспекте Сахарова в Москве, который накануне собрал, по данным "Белого счётчика", более 50 тысяч человек.