Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Осло как теракт

Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Осло, в результате которой в субботу был ранен 1 человек, как возможный теракт. Об этом заявил в воскресенье представитель полиции. По его словам, подозреваемый, имя которого не сообщается, придерживался крайне правых взглядов и выступал с критикой мигрантов.

Задержанному, как сообщается, около 20 лет. Он ворвался в мечеть и открыл стрельбу, однако был обезврежен прихожанами ещё до приезда полиции. В мечети при этом находились только три человека, пострадал один из них.

Сегодня мусульмане по всему миру отмечают праздник Ид аль-адха (Курбан-байрам).

Крайне правый террорист Андреас Брейвик в 2011 году убил в Норвегии 77 человек - главным образом, участников летнего молодёжного лагеря Норвежской рабочей партии. Он находится в тюрьме.

В марте 2019 года в городе Крайстёрч в Новой Зеландии австралиец Брентон Таррант открыл стрельбу в двух мечетях и убил 51 человека. Он арестован, суд по его делу пока не начался.