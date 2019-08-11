На юге Йемена вспыхнули бои в городе Аден, десятки погибших

В результате боёв в портовом городе Аден на юге Йемена, которые вспыхнули в последние дни, погибли не менее 40 человек, ранены около 260. Таковы предварительные данные ООН. Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщает о 70 убитых.

Бои в городе начались 8 августа, когда значительную часть города заняли вооружённые отряды сепаратистов так называемого Южного переходного совета. Они добиваются отделения южных районов Йемена от остальной территории страны.

Аден - временная резиденция правительства Йемена, признанного международным сообществом. Столицу страны Сану контролируют вооружённые отряды группировки хуситов, поддерживаемой Ираном. Уже несколько лет в стране идёт война между правительственными войсками, которые поддерживает Саудовская Аравия и её союзники, и хуситами. Сепаратисты юга ранее поддерживали правительственные войска.

Саудовские силы нанесли в воскресенье удар по позициям сепаратистов в Адене и пригрозили им крупномасштабным наступлением, если они не уйдут с занятых ими территорий.