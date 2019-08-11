Интервью: канал "Товарищ майор" создали "люди, связанные с властью"

Московский пиарщик Виталий Тайсаев, который накануне в расследовании сайта "Медуза" был назван предполагаемым создателем телеграм-канала "Товарищ майор", опубликовавшего перед митингом на проспекте Сахарова личные данные более 3 тысяч человек, включая журналистов, общественных деятелей и несовершеннолетних, заявил, что создателями этого канала были люди, связанные "с правительством, с властью".

В интервью изданию "Baza" Тайсаев сказал, что он не создавал канал, а только в течение нескольких месяцев "раскручивал" его в телеграме. При этом он подтвердил, что канал - по просьбе заказчиков - был зарегистрирован на сим-карту на его имя. Именно этот факт в расследовании "Медузы" интерпретировался как доказательство того, что создателем канала был сам Тайсаев.

Пиарщик отказался назвать имена заказчиков, однако предположил, что канал "Товарищ майор" был создан "людьми из АП-тусовки" (то есть близкими к администрации президента России - РС). "Это обычные молодые люди такие. В белых рубашках, чёрных костюмах, которые говорят, что они работают на некие околокремлёвские структуры, и просто попросили ничего в паблик не давать" - описал Тайсаев заказчиков. Он подчеркнул, что уже давно не работает с "Товарищем майором".

После публикации "Медузы" Тайсаев написал в фейсбуке, что не был создателем канала, а только занимался его продвижением.

База с личными данными примерно 3 тысяч человек, в том числе журналистов ряда изданий (включая Радио Свобода), кандидатов в депутаты Мосгордумы, общественных активистов и других людей, в том числе несовершеннолетних, была опубликована каналом "Товарищ майор" вечером 9 августа, накануне митинга оппозиции на проспекте Сахарова в Москве. Канал утверждал, что базу выложили в сеть в своём чате сторонники Алексея Навального, и она якобы является базой актива московского штаба Навального. Публикацию базы приветствовал ряд прокремлёвских телеграм-каналов, включая канал телеведущего Владимира Соловьёва. Впоследствии пост со ссылкой на базу исчез из канала "Товарищ майор".

Метаданные файла с базой указывают на то, что он мог быть создан в ГУ МВД по Москве. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков заявил о готовности помочь всем пострадавшим от публикации написать заявления с просьбой возбудить уголовное дело в связи с утечкой личных данных.