Главу штаба Жданова обвинили в организации несогласованной акции

На начальника штаба кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова составлен протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Борис Золотаревский оставлен в отделе полиции до суда, который состоится в понедельник.

Золотаревского задержали в субботу сразу после согласованного митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве. Он призвал со сцены пришедших на акцию пойти после её окончания к зданию администрации президента России. Впоследствии незначительная часть участников митинга действительно выдвинулась к администрации. По итогам более 250 человек были задержаны полицией.

Также в Москве в воскресенье сотрудники Следственного комитета пришли с обыском к сотруднику штаба кандидата в депутаты Мосгордумы Кирилла Гоночарова Валерию Костенку. Он предполагает, что обыск связан с уголовным делом о "массовых беспорядках", которое СК возбудил после протестной акции 27 июля. Костенка тогда задержали на Трубной площади, а затем оштрафовали.

В свою очередь, в Петербурге полиция составила протокол об организации несогласованной акции на заместителя начальника местного штаба Алексея Навального Ольгу Гусеву. Её оставили в отделе полиции на 48 часов.

В Санкт-Петербурге 10 августа проходила акции солидарности с москвичами, которые вот уже почти месяц протестуют против недопуска оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. На ней были задержаны свыше 80 человек.