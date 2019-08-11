Компания "Тесла" пока не комментировала инцидент на МКАДе

В Москве поздно вечером в субботу загорелся электромобиль "Тесла" –после столкновения с эвакуатором. На видеокадрах, показанных по государственному телеканалу Россия-24, видна охваченная огнём "Тесла" в клубах густого чёрного дыма. Два взрыва небольшой мощности произошли один за другим в течение нескольких секунд. Агентство Reuters сообщает, что определить модель электромобиля оказалось невозможным, поскольку после пожара от него осталась лишь металлическая часть кузова.



Компания "Тесла" ранее на этой неделе при проверке её автомобилей настаивала на безопасности Третьей модели. Документами, однако, подтверждается, что контролирующая организация за последние полтора года не менее пяти раз запрашивала у производителя сведения о произошедших инцидентах с автомобилями "Тесла".

РИА Новости сообщило, что столкновение произошло на 37-м километре Московской кольцевой автодороги. 41-летний Алексей Третьяков и его дети получили ранения. Они успели покинуть автомобиль до момента, когда он оказался охвачен огнём и сгорел, сообщает Reuters со ссылкой на Россию-24.