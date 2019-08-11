В Гонконге десятую неделю подряд продолжаются акции протеста

В Гонконге в субботу и воскресенье прошли разрешённые и неразрешённые властями митинги с требованиями призвать к ответственности городскую адинистрацию и прекратить полицейское насилие в отношении демонстрантов. Тысячи жителей Гонконга десятую неделю подряд протестуют против пропекинской политики властей.

11 августа, полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов в двух районах города. В это время продолжалась трёхдневная манифестация в гонконгском международном аэропорту под лозунгом "Свободу Гонконгу".

Китай резко осуждает протесты в Гонконге. Власти КНР, в частности, начали оказывать давление на гонконгские компании, чтобы те применяли санкции в отношении своих сотрудников, участвующих в оппозиционных акциях, сообщает "Немецкая волна".