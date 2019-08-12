Опять сбежал от протестов? Соцсети о байкере Путине

Владимир Путин, похоже, проводит время легко и с удовольствием. В эту субботу, когда в Москве был оппозиционный митинг на проспекте Сахарова, он поехал на байк-шоу "Ночных волков"в Севастополе, сам прокатился на "Урале" с коляской и прокатил на нем глав российских администраций Крыма и Севастополя.

Разумеется, в сети не обошлось без фотожаб.

Но, кажется, господствующая реакция - недоумение.

Кирилл Шулика:



Почему-то Путину никто так и не сказал, что правильные пацаны берут мотоциклы катать девушек, а не Аксенова с Развожаевым.

Анастасия Белова:

Я понимаю, в чем может видеться «мачизм» байкера. Бородатый мужик с татухами, цепями, вот это вот все. Но я реально не въезжаю, в чем «мачизм» вождения «Урала» с коляской (!), наполненной разными дядьками позавчерашней свежести. Не понимаю сверхзадачи этого перформанса с точки зрения построения/поддержания имиджа)

Екатерина Винокурова:



Господи, да кто ж Путину предложил съездить на байк-шоу в Севастополь.

Для понимания, Хирург является аллергеном даже в байк-тусовке. В самом Севастополе он тоже аллерген, потому что «Волки» пытались отжать себе жестко кусок земли.



Ну и просто реально же каждый раз вижу фото этого создания в дурацкой шапочке, которую он не снимает даже на кремлевских приемах, и так дико стыдно становится.

Елена Яковлева:

Владимир Путин в день протестов в Москве назвал «Ночных волков» примером для молодежи. Пример в чем - не иметь мозгов и тупо гонять на мотоциклах, пугая окружающих, или "облизывать <задницу>" Путина, как это делает Хирург? Какое жуткое представление о современной молодежи у подворотни из КГБ!

Саша Волошин:

какой же он крутой! у него дессятки тысяч человек на площадях, тысячи в кутузках по беспределу а он катается)

прекрасный, конечно. прекрасный!

Антон Красовский:



Сегодня, когда Москва была против него, Начальник был с теми, кто с ним. По законам имитации, в которой живет нынешняя Россия, он должен был бы оказаться в детской больнице или среди улыбающихся актеров. Мол, глядите: вы бунтуете, а я – с настоящими людьми. Но Путин устал от имитации не меньше нашего. Он был не с теми, кого было бы правильно любить ему, но с теми, кто правильно любит его. Искренне, сильно и давно.

Байкер Хирург, Тихон Шевкунов, остров Крым.

Однажды наступает момент искренности, когда просто хочется побыть среди своих. Безо всяких имитаций.

Алексей Венедиктов:



"Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране", - похвалил Путин.... кого? Демонстрантов, которые скандировали «Свободу» под дубинками ОМОНа? Нет, «Ночных волков».

Даниил Коцюбинский:

Во время катастрофы "Курска" он был в Сочи на даче и отпуск не прервал.

Теперь, когда случился радиоактивный взрыв в Северодвинске - поехал в Крым тусить на мотоцикле.

Невозмутимый он наш...

Олег Дорман:

Как я мучительно завидую режиссерам будущего.

Ах, какая это фантастическая роскошь.

Вообще по законам жанра и гармонии финал должен быть такой: они все укрываются в Крыму. Держат там последнюю оборону. Взрывают мост. Окруженные с моря и суши, стоя на краю скалы, хором поют "Мурку". На словах "ты зашухерила всю нашу малину" Элла Памфилова пытается прыгнуть в воду, но ее останавливают Эрнст и Кириенко. Дальше я пока не сочинил, но жизнь допишет.

Наталья Нусинова:

Кинематографисты завтрашнего дня! Ваш фильм о дне сегодняшнем скорее всего будет построен на параллельном монтаже: наводнение в Иркутске, пожар в лесах Сибири, выбросы радиации на севере России, избиения и аресты мирных жителей Москвы, - все эти скромные сцены нашей будничной жизни будут монтироваться с пафосным рядом: погружение виновника торжества в батискафе на дно моря, его же проезд по Крыму на мотоцикле "Урал", и кое-что из недавней хроники, про амфоры и стерхов. Этот монтаж аттракционов скорее всего покажется зрителям нарочитым, как свадьба Евы Браун и Гитлера под "Полет Валькирий" в "Падении Берлина" - в момент затопления берлинского метро. И вам трудно будет объяснить зрителям, что такой пережим эмоций, который не позволит себе в наше время ни один приличный драматург, - факт реальной, современной нам, истории. Свидетелями которой мы почему-то оказались....

Мария Слоним:

А смешно, что Путин на этот раз спрятался не на дне морском, а за широкими кожаными спинами байкеров в Крыму. Смешно и жалко. На дне было тоже жалко, впрочем. Что-то его имидж мейкеры совсем выдохлись.

Аббас Галлямов:

Искренне пытаюсь понять логику Путина и не получается. В прошлый раз во время протеста он на дно моря погружался, сегодня с байкерами на мотоцикле решил покататься. Почему столь откровенно маргинальные мероприятия? Почему нельзя было демонстративно провести совещание по вопросам здравоохранения? Ок, военные учения посетить - тоже понятно было бы. Или просто на завод какой-нибудь поехать, с рабочими пообщаться... Но нет, из всех вариантов он выбрал байкеров...

Ощущение, что глава государства, живет в какой-то своей параллельной Вселенной, усилилось.

Василий Аленин:

Есть слабость и трусость Путина в том, что он опять сбежал от субботних московских протестов, от акций солидарности с Москвой в стране.

Наверное, он хочет таким образом показать свое презрение к той части народа, которая посмела выйти на улицы против мафиозного правления. Или же Путин хочет доказать, что протесты в Москве – что-то незначительное, неважное, потому его присутствие в столице не требуется. Но на деле, снимаясь с места накануне выступлений, Путин лишь доказывает, что они для него болезненны, что бежит он именно от них.

Но, в конце - концов, пусть так. Захотел – уехал. Но почему именно к своим «Ночным волкам», одетым в стиле гей-моды 70-х? Зачем в Крым, чтобы катать с «волчарами позорными» остекленевшего от счастья Аксенова в коляске мотоцикла? Что бы это значило?

Показал бы силу – съездил в Сибирь на тушение лесных пожаров. Или отправился в Ачинск, в окрестности рвущихся военных складов. Наконец, мог бы съездить в Архангельскую область, разобраться со взрывом ракеты, при котором погибло 7 человек и несколько человек ранены. Тем более, что власти уверяют, что с радиацией там все в норме и, следовательно, опасности для Путина никакой. Ведь надо же верить властям!

Но эти проблемы не для Путина – он их сторонится, как и проблемных для него московских митингов. Надеется, что они рассосутся сами собой – со временем.

Путин еще правит, но уже не управляет. События идут мимо него, помимо него. Он живет в своем придуманном мире в объятиях дружественных байкеров. Страна ускользает из рук.

Сергей Ерженков:

Вчерашние фотографии с Путиным, где он с Хирургом и Шевкуновым, заставляют усомниться, что он реально владеет ситуацией. Я не буду писать, что он впал в прелесть, диагноз нам неизвестен, но чем дальше, тем в большей он зависимости от силовиков с красными папочками. Патрушев и Бортников могут теперь все что угодно состряпать, басманное правосудия все стерпит, - и про иностранное финансирование, и про массовые беспорядки, и Путин им заведомо поверит. В этом принципиальное отличие от дела Голунова. Силовики, которых нагнули, публично унизили, сейчас просто мстят. Отсюда эта звериная жестокость к митингующим, отсюда эта боязнь быть опознанными. Целая армия вчера охраняла администрацию президента, Москва фактически была на военном положении, - а он как ни в чем не бывало ездит в Крыму на трехколёсном мотоцикле. С Аксёновым по прозвищу Гоблин в люльке. Не хватает ещё сзади Кадырова посадить. Отличная компания - Шевкунов, Хирург и Кадыров. И под песню Road to Hell чтобы они ехали , как Тулеев в своё время. Что будет дальше? Силовики продолжат закручивать, потому что по-другому они не умеют. До тех пор, пока не сорвут резьбу.

Олег Пшеничный:

Думаю, батискафы и мотоциклы это такое «чувство юмора» во время чумы. Кривляние и троллинг напоказ, с жесткой инструкцией - показывать в прайм-тайм по всем каналам, и чем больше людей стошнит - тем лучше.

Некоторые напоминают, откуда в СССР вообще взялся мотоцикл "Урал".

Илья Вайцман:

Нет, нет и нет! Передайте там в апшечку, что образ «лидера нации» верхом на нелицензионной копии основного тяжелого мотоцикла Вермахта так и остался неполным без каски и MG.34 на коляске. Халтура какая-то. Неубедительно!

Меж тем, на прошлой неделе промелькнул знаковый юбилей: 20 лет того, как Ельцин дал отставку Степашину, назначил премьером Путина и открыто сообщил о том, что видит его своим преемником.

Евгения Альбац:

Ровно 20 лет назад была сделана эта трагическая ошибка: Путин был выбран в качестве преемника Ельцина. Убеждали всех, что России нужен Пиночет. Получили, "интеллектуалы" фиговые. Нам расхлебывать.

Илья Клишин:

Ровно 20 лет назад Ельцин снял Степашина — помните была такая чехарда премьеров? — и назначил сразу и премьером, и преемником молодого директора ФСБ. Хороший был год, девяносто девятый. Из всех радиоприёмников первый альбом Земфиры: а я девочка с плеером, веером, вечером, не ходи, мне больше не нужны твои камбэки. По телевизору НТВ: учит, объясняет, спорит, а иногда смеётся над всеми политиками. В книжных магазинах Дженерейшн Пи Пелевина, а иногда журнал «Афиша». На монетах Пушкин, ему 200 лет. Проезд за автобус подорожал с 1 до 2 рублей. Последствия дефолта сгладились, начинается экономический бум. Светит солнышко, и кажется, что все будет хорошо. И я вот не знаю: это потому что мне было 12 лет или потому что правда так было?

Сергей Марков:

20 лет назад Владимир Путин стал премьер министром и был объявлен Ельциным своим приемником. Россия лежала в руинах. Результат реформ 90х годов можно сравнить с результатом большой войны. Россия при этом и стояла перед угрозой следуещего этапа смуты. Путин своей политикой спас Россию от катастрофы и вывел из смуты. За это народ России благодарен ему. А мир считает Путина великим политиком. Кто то его за это любит. А кто то и ненавидит. Такова всегда цена подвига и величия.

Александр Кобринский:

20 лет назад Борис Ельцин, уверовавший в мощь политтехнологии, объявил о назначении "перспективного" премьер-министра Владимира Путина.

И проблема была вовсе не в том, что назначил - в 1998-1999 годах премьер-министры сменялись постоянно и эта должность не была столь значимой. Дело в том, что это было началом реализации подлого плана "преемник", целью которого было передать власть заранее по наследству, чтобы к моменту выборов назначенный преемник успел вовсю воспользоваться административным ресурсом и превратил выборы в ничто.

Точно так сейчас действует и сам Путин, назначая "и.о." губернаторов задолго до выборов - чтобы назначенец успел "зачистить поляну" и воспользоваться административным ресурсов.

Достойный ученик.

Ельцин с Путиным уничтожили выборы в России.

20 лет несменяемой власти - таков результат их победы.

Андрей Десницкий:

Многие считают, что ключевая ошибка Ельциным была сделана 20 лет назад. А я считаю, что в тот момент, когда он решил идти на второй срок.

Остап Кармоди:

9 августа 1999 года я узнал, что премьер-министром страны и официальным преемником Ельцина назначен кэгэбэшник, а за следующую неделю стало ясно, что 90% населения восприняли приход кэгэбэшника к власти с восторгом и энтузиазмом.

Я понял, что этой стране™ уже ничего не поможет, и надо ехать™.

И уехал.

Чего и вам желаю, если вы ещё не.