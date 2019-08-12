У Дмитрия Васильева истёк срок задержания

Режиссёр Дмитрий Васильев, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля, освобождён из-под стражи в связи с истечением срока его задержания. Васильев выписался из больницы и поехал лечиться домой. Об этом он написал в фейсбуке.

Он также подчеркнул, что даже теоретически "инкриминируемое ему участие в "массовых беспорядках" есть "туфта". По словам Васильева, 27 июля он был задержан до начала акции протеста и доставлен в ОВД, где его продержали до поздней ночи.

Ранее об освобождении Васильева "Интерфаксу" сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Эту информацию "МБХ медиа" подтвердила адвокат Татьяна Прилипко. При этом, по её словам, паспорт Васильева всё ещё находится в Следственном комитете.

Васильев был задержан 9 августа. На следующий день его госпитализировали из-за резкого повышения уровня сахара в крови - он страдает диабетом. Как сообщалось ранее, его поместили в изолятор временного содержания без необходимого ему инсулина.

11 августа суд в Москве вернул следствию ходатайство следствия об аресте телережиссёра. В постановлении судья указала, что Уголовно-процессуальный кодекс запрещает заочный арест, за исключением случаев, когда обвиняемый объявлен в розыск.

Дмитрий Васильев - 13-й обвиняемый по делу о массовых беспорядках, возбуждённому в связи с событиями 27 июля в Москве. 12 человек ранее были отправлены под стражу. Беспорядками следствие считает несогласованную акцию в центре Москвы за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Правозащитники и представители общественности указывают на то, что протесты не сопровождались насилием, то есть не были беспорядками. Петицию с требованием прекратить уголовное преследование подписали в интернете более 100 тысяч человек. Освобождение арестованных по этому делу стало одним из главных требований митинга на проспекте Сахарова в Москве 10 августа.

Накануне Следственный комитет предъявил обвинение в участии в так называемых массовых беспорядках 20-летнему волонтёру Валерию Костенку, члену партии "Яблоко". Он стал 14-м фигурантом этого дела.