В мэрию Москвы подана заявка на новую акцию протеста 17 августа

Организаторы митинга в Москве на проспекте Сахарова 10 августа подали в мэрию заявку на согласование новой акции. Об этом сообщил один из инициаторов мероприятия, муниципальный депутат Илья Азар.

Организаторы планируют провести шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова 17 августа. Заявленное число участников – 30 тысяч человек, рассказала "Коммерсанту" муниципальный депутат Елена Филина.

По её словам, одним из главных требований участников новой акции должен стать отказ признать результаты выборов 8 сентября, если к ним не будут допущены независимые кандидаты.

Ранее мэрия Москвы согласовала на 17 августа акцию КПРФ за честные выборы в Мосгордуму на проспекте Сахарова.