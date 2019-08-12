В мэрию Москвы подана заявка на новую акцию протеста 17 августа

Организаторы митинга в Москве на проспекте Сахарова 10 августа подали в мэрию заявку на согласование новой акции. Об этом сообщил один из инициаторов мероприятия, муниципальный депутат Илья Азар.
Организаторы планируют провести шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова 17 августа. Заявленное число участников – 30 тысяч человек, рассказала "Коммерсанту" муниципальный депутат Елена Филина.
По её словам, одним из главных требований участников новой акции должен стать отказ признать результаты выборов 8 сентября, если к ним не будут допущены независимые кандидаты.
Ранее мэрия Москвы согласовала на 17 августа акцию КПРФ за честные выборы в Мосгордуму на проспекте Сахарова.
- 10 августа в Москве прошла крупнейшая за последние несколько лет акция оппозиции. По данным "Белого счётчика", на проспекте Академика Сахарова собрались около 50 тысяч человек. Требования митинга – допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, изменить избирательное законодательство, отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках, возбуждённое в связи с событиями 27 июля в Москве, и освободить 13 человек, взятых под стражу по этому делу.
- После митинга небольшая часть его участников направилась к зданию администрации президента России на улице Ильинка. По итогам шествия полиция задержала более 250 человек.
- В общей сложности на акциях протеста в центре Москвы, которые продолжаются почти месяц, были задержаны около трёх тысяч человек.
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