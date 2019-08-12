Илья Яшин призвал Эллу Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Илья Яшин, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, который сейчас отбывает административный арест, призвал главу Центризбиркома России Эллу Памфилову перенести выборы в городскую думу на позднюю осень.

Открытое письмо, написанное в спецприёмнике, Яшин опубликовал в соцсетях.

В своём письме Яшин замечает, что "выборы в московский парламент обернулись полицейским произволом", против которого протестует на улицах всё больше москвичей. Решения о недопуске независимых кандидатов к выборам, которые одобрил ЦИК, Яшин называет "неправовым и несправедливым", а намеченные на 8 сентября выборы в Мосгордуму - "псевдовыборами".

Яшин замечает, что при прежних встречах Памфилова обещала ему бороться за честные и конкурентные выборы, и предлагает ей перенести голосование на выборах в Мосгордуму на конец осени, чтобы обеспечить участие оппозиции.

Памфилова пока не прокомментировала письмо Яшина.