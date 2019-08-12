Илья Яшин призвал Эллу Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Илья Яшин, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, который сейчас отбывает административный арест, призвал главу Центризбиркома России Эллу Памфилову перенести выборы в городскую думу на позднюю осень.
Открытое письмо, написанное в спецприёмнике, Яшин опубликовал в соцсетях.
В своём письме Яшин замечает, что "выборы в московский парламент обернулись полицейским произволом", против которого протестует на улицах всё больше москвичей. Решения о недопуске независимых кандидатов к выборам, которые одобрил ЦИК, Яшин называет "неправовым и несправедливым", а намеченные на 8 сентября выборы в Мосгордуму - "псевдовыборами".
Яшин замечает, что при прежних встречах Памфилова обещала ему бороться за честные и конкурентные выборы, и предлагает ей перенести голосование на выборах в Мосгордуму на конец осени, чтобы обеспечить участие оппозиции.
Памфилова пока не прокомментировала письмо Яшина.
- Избирательные комиссии в Москве не зарегистрировали несколько десятков кандидатов в Мосгордуму, заявив о большом количестве брака в собранных ими подписях. К выборам не были допущены, в частности, сторонники Алексея Навального, Дмитрия Гудкова, муниципальные депутаты, многие кандидаты от партии "Яблоко". Недопуск независимых кандидатов на выборы вызвал массовые уличные протесты в Москве. Акции 27 июля и 3 августа были разогнаны, задержаны в общей сложности около 2500 человек. Ряд незарегистрированных кандидатов были отправлены под административный арест.
- 10 августа на проспекте Сахарова прошёл массовый митинг протеста, в котором, по независимым оценкам, участвовали до 60 тысяч человек. Среди требований был допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму или перенос выборов, а также прекращение уголовного преследования участников акции 27 июля по делу о массовых беспорядках.
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