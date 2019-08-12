Versace извинился за то, что не назвал Гонконг частью Китая

Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу одежды, на которой специальные административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства.

Как отмечает газета China Daily, извинения последовали после жесткой критики в социальных сетях в Китае. С 24 июля компания начала изымать из продажи и уничтожать всю партию одежды с ошибкой.

В Versace заявили, что любят Китай и уважают его территориальный и национальный суверенитет.

Футболки, изображения которых были распространены в социальных сетях, показывали пары город – страна, такие как Милан – Италия и Лондон – Великобритания. Они также включали Гонконг – Гонконг и Макао – Макао.

Несмотря на извинения, от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае. В воскресенье она расторгла контракт с модным домом, который подписала в июне.

В прошлом году американский ретейлер Gap извинился за продажу футболок, которые, по его словам, показали "неправильную карту" Китая. Там был указан только материковый Китай, без Тайваня, который в Пекине считают мятежной провинцией.​