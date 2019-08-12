Baza назвала имя полицейского, который ударил задержанную в живот

Дарья Сосновская, задержанная после митинга 10 августа в Москве, обратилась в Следственный комитет с заявлением на сотрудника полиции, который ударил её в живот. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

По словам адвоката Татьяны Молокановой, действия полицейского могут квалифицироваться как превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств.

В заявлении Сосновская указала, что выходя из магазина увидела, как полицейские задерживают инвалида, и крикнула "Отпустите инвалида!". После этого сотрудники полиции заломали ей руки за спину и повели в автозак. По словам Сосновской, полицейский, разозлившись на то, что у него выпала из рук дубинка, ударил ее кулаком в живот. Затем её ещё раз ударили по голове рядом с автозаком, говорится в заявлении Сосновской в СК.

Видео, на котором полицейский наносит удар в живот, было выложено в интернет одним из очевидцев задержания девушки. Позднее на Сосновскую составили протокол о нарушении закона о митингах. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Накануне глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за данные о личности ударившего Сосновскую полицейского.

Издание Baza утверждает, что это сделал сотрудник пятого батальона 2-го оперативного полка главного управления МВД по Москве Сергей Цыплаков. Об этом изданию рассказали коллеги полицейского, пожелавшие сохранить анонимность. По информации Baza, из-за видео жесткого задержания Сосновской утром 12 августа в отдел "пришли две проверки".

Издание обратилось к руководству главного управления МВД по Москве с просьбой проверить Цыплакова на причастность к избиению девушки.

В Росгвардии ранее заявили, что сотрудник, ударивший в живот девушку при задержании 10 августа в Москве, не принадлежит к ведомству.