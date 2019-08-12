Baza назвала имя полицейского, который ударил задержанную в живот

Дарья Сосновская, задержанная после митинга 10 августа в Москве, обратилась в Следственный комитет с заявлением на сотрудника полиции, который ударил её в живот. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".
По словам адвоката Татьяны Молокановой, действия полицейского могут квалифицироваться как превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств.
В заявлении Сосновская указала, что выходя из магазина увидела, как полицейские задерживают инвалида, и крикнула "Отпустите инвалида!". После этого сотрудники полиции заломали ей руки за спину и повели в автозак. По словам Сосновской, полицейский, разозлившись на то, что у него выпала из рук дубинка, ударил ее кулаком в живот. Затем её ещё раз ударили по голове рядом с автозаком, говорится в заявлении Сосновской в СК.
Видео, на котором полицейский наносит удар в живот, было выложено в интернет одним из очевидцев задержания девушки. Позднее на Сосновскую составили протокол о нарушении закона о митингах. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей.
Накануне глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за данные о личности ударившего Сосновскую полицейского.
Издание Baza утверждает, что это сделал сотрудник пятого батальона 2-го оперативного полка главного управления МВД по Москве Сергей Цыплаков. Об этом изданию рассказали коллеги полицейского, пожелавшие сохранить анонимность. По информации Baza, из-за видео жесткого задержания Сосновской утром 12 августа в отдел "пришли две проверки".
Издание обратилось к руководству главного управления МВД по Москве с просьбой проверить Цыплакова на причастность к избиению девушки.
В Росгвардии ранее заявили, что сотрудник, ударивший в живот девушку при задержании 10 августа в Москве, не принадлежит к ведомству.
- В субботу в Москве прошла крупнейшая за последние несколько лет акция оппозиции. По данным "Белого счётчика", на проспекте Сахарова собрались около 50 тысяч человек. Требования митинга – допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, изменить избирательное законодательство, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках, возбуждённое в связи с событиями 27 июля в Москве, и освободить 13 человек, взятых под стражу по этому делу.
- ·После согласованного с властями митинга полиция задержала свыше 250 человек.
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