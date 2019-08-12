ФБК: внук судьи КС Эбзеева приобрёл элитную квартиру в 4 года

Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, утверждает, что внук члена Центральной избирательной комиссии России Бориса Эбзеева Артур в четыре года купил квартиру в центре Москвы, стоимость которой оценивается в полмиллиарда рублей.

Расследование опубликовано в блоге Алексея Навального, который сейчас отбывает административный арест.

Квартиру площадью 274 квадратных метра во 2-м Зачатьевском переулке, в районе, который называют "золотой милей", Артур Эбзеев, как следует из документов, приобрёл в 2009 году. Навальный подчёркивает, что внук судьи Конституционного суда именно купил её на своё имя, она не была ему подарена. При этом Навальный предполагает, что у его деда, Бориса Эбзеева, как и его отца, работавшего до покупки квартиры в Пенсионном фонде, не могло быть полумиллиарда рублей, поскольку их официальные доходы не позволили бы сделать такие сбережения.

Через четыре года после покупки Артур Эбзеев, как следует из документов, продал квартиру офшору с Британских Виргинских Островов. При этом на его имя приобретена недвижимость в Подмосковье.

Борис Эбзеев - доктор юридических наук, был членом Конституционного суда России с момента его создания в 1991 году, затем занимал должность главы Карачаево-Черкесии, а потом вернулся в Конституционный суд. Именно он выступал в суде в 2018 году с обоснованием недопуска Алексея Навального на выборы президента России. Навальный называет Эбзеева "юридическим столпом путинского режима" и возлагает на него ответственность, в том числе, за недопуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Эбзеев пока не комментировал публикацию в блоге Навального.