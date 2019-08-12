Сегодня 19-я годовщина гибели подводной лодки "Курск"

Траурные мероприятия в городах и регионах России проходят сегодня, 12 августа, в 19-ю годовщину гибели подводной лодки "Курск" в Баренцевом море.

В Мурманске прошло возложение венков к мемориалу погибших подводников. Церемония памяти погибшего экипажа состоялась в посёлке Видяево. Там дислоцировался "Курск" и оттуда отправился в последний поход.

В Санкт-Петербурге состоялась панихида в Николо-Богоявленском Морском соборе. В нём установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа "Курска". Затем участники траурных мероприятий возложили цветы к мемориалу погибшего экипажа подводной лодки на Серафимовском кладбище. Там же прошла заупокойная лития.

Акции памяти прошли и в других городах России.

12 августа атомный подводный крейсер "Курск" участвовал в учениях в Баренцевом море. На борту находились 118 моряков. В районе манёвров были зафиксированы два подводных взрыва. После этого лодка перестала выходить на связь. Лодку удалось обнаружить 13 августа, однако вскрыть люк спасателям удалось только 21 августа. Спустя год лодку подняли на поверхность. Следствие установило, что взрыв произошел в торпедном отсеке из-за утечки перекиси водорода из микротрещины в корпусе одной из торпед. После взрыва остались в живых 23 моряка. Они отступили в девятый отсек, где умерли спустя сутки.

Президента России Владимира Путина до сих пор критикуют за отказ прервать отпуск сразу после аварии, когда судьба экипажа еще была неясна, а также за его произнесенную с улыбкой фразу "Она утонула" в ответ на вопрос ведущего CNN Ларри Кинга: "Что случилось с подводной лодкой?"