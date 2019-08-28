Мечтая о суточных. Игорь Сергеев – о командировках министров

После проведённого "Трансперенси Интернешнл – Россия" расследования про своеобразные командировочные предпочтения чиновников многие граждане решили, что жить в шикарных гостиницах за бюджетные миллионы не только вполне законно, но и не совестно для власть имущих. В этих условиях инициатива работников профсоюза госучреждений по увеличению командировочных расходов многим показалась неуместной. Особенно людей возмутило обоснование: "Чтобы не снижать уровня их жизни". Приходится признать, что профсоюз обратил внимание на реально существующую проблему. Правда, простым увеличением лимитов тут не обойтись, и вот почему.

Государство гарантирует бюджетникам возмещение практически всех командировочных расходов (проживание, проезд, суточные). При этом поездки делятся на "домашние" и "заграничные", каждая со своими правилами и нормами. Тут единый тариф по стране в 550 рублей за проживание со 100 рублями суточных сильно отстает от экономической реальности России 2019 года, в отличие от вполне адекватных лимитов на зарубежные поездки.

Почему никто с 2002 года не задавался вопросом: почему тарифы такие низкие? При этом изменения в постановление правительства, которое и регулирует порядок возмещения расходов на командировки, вносились три раза, но мизерные лимиты так и остались без изменения. Получается не очень справедливо: командированный в Рязань чиновник должен жить на 9$ в день и обходиться суточными в полтора доллара, а служебный вояж в Республику Кирибати гарантирует отель за 130$ с суточными 75$. Неужели чиновников 16 лет устраивало то обстоятельство, что на территории собственной страны им гарантировано только проживание в дешевом хостеле, а на суточные можно себе позволить купить разве что хот-дог?

Лимиты-то разные, но нарушаются на основании одной и той же нормативной лазейки – с разрешения или с ведома работодателя чиновник может превысить нормы как для Архангельска, так и для Бурунди. Переночевать в России за 550 рублей фактически нереально, и в этом легко убедить начальника. В Минпромторге, допустим, все из более двухсот "российских" командировок в 2016–2017 годах вышли за пределы лимитов. В таком нормативном измерении любые пределы вторичны, как их ни актуализируй. Становится неважно, какие именно лимиты нарушает замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, когда проживает в Хабаровске за 52 тысячи в сутки, в 550 или 5500 рублей. Бюджету это обходится в одну и ту же сумму.

Любой перерасход можно согласовать со сговорчивым начальством, а высшие должностные лица вообще могут не думать о каких-то нормах и лимитах

Кроме того, командировочные расходы высших должностных лиц (в частности, министров) всё ещё не регулируются законодательством и не лимитированы. Рискну предположить, что министры даже не очень в курсе, что существуют какие-то российские предельные нормы. При этом именно на министров приходится львиная доля перерасходов: из 19 миллионов командировочных затрат уже упомянутого Минпромторга четверть пришлась на одного министра Дениса Мантурова. Пропорции в других органах власти вряд ли сильно разнятся: сложно предположить, что в каком-то органе власти руководитель будет экономить больше рядового сотрудника.

География командировок напрямую зависит от специфики деятельности органа власти. Чиновники Минпромторга и МИДа всегда будут чаще ездить по миру, а, допустим, Минтруда и Минприроды – по России. Очевидно, что командировки внутри страны – наиболее распространенный и объёмный раздел бюджетных затрат по этой линии. Командировочные лимиты действительно нужно пересмотреть и актуализировать с учетом территориальной дифференциации по каждому субъекту нашей огромной страны. Но полумер будет недостаточно, а предложение профсоюза иначе охарактеризовать нельзя. Даже если к нему прислушаются и командировочные нормы увеличат в интересах "низкооплачиваемых работников территориальных органов исполнительной власти", то проблема останется нерешённой: регулирования нет, любой перерасход можно согласовать со сговорчивым начальством, а высшие должностные лица вообще могут не думать о каких-то нормах и лимитах. Там, где нужна хирургия, предлагать плацебо не просто неэффективно, это попросту опасно.

Игорь Сергеев – эксперт некоммерческой организации "Трансперенси Интернешнл – Россия"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​