Грузинский телеканал "Рустави 2" продадут на конкурсной основе

В Грузии владелец одной из самых популярных и влиятельных телекомпании "Рустави-2" бизнесмен Кибар Халваши заявил, что готов продать телеканал любому желающему, кроме бывшего президента Михаила Саакашвили.



Своё решение Халваши объяснил огромной задолженностью телеканала как перед бюджетом, так и перед частными лицам и компаниями.



Желающие приобрести "Рустави-2" обязаны в ближайшие дни публично объявить об этом и внести на специальный счёт один миллион долларов для подтверждения серьёзности своих намерений. В случае неудачи в конкурсе, эта сумма будет полностью возвращена заявителю.



Бывший генеральный директор "Рустави-2" Ника Гварамия немедленно заявил, что единственным покупателем, скорее всего, станет председатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили.



Но в оппозиционных кругах высказывается опасение, что Москва попытается установить контроль над телекомпанией для усиления влияния на внешнюю и внутреннюю политику страны. В этом случае, покупателем может стать бизнесмен, близкий к России.



Оппозиционная телекомпания "Рустави-2", все последние годы, была главным критиком пророссийской, по мнению оппозиционеров, политики грузинских властей и лично миллиардера Иванишвили.



Один из журналистов телеканала Георгий Габуния в прямом эфире разразился нецензурной бранью в адрес президента РФ Владимира Путина. Вскоре после этого инцидента, Страсбургский суд по правам человека подтвердил решение верховного суда Грузии о возвращении "Рустави-2" прежнему владельцу, Кибару Халваши, который связан с правящей в Грузии партией.