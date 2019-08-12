В Челябинске неизвестный ранил журналистку выстрелом в голову

В Челябинске неизвестный выстрелил из пневматического оружия в голову сотруднице местной газеты "Общественный защитник" Юлии Зябриной. Об этом сообщает "Эхо Москвы" в Челябинске.

На фотографии, опубликованной изданием, видно пулевое ранение на лбу пострадавшей. Сообщается, что она подала заявление в полицию.

По словам Зябриной, по ней произвели целенаправленный выстрел 8 августа, когда она подходила к подъезду своего дома на проспекте Победы. В больницу её отвезли друзья, сейчас Зябрина уже выписана.

По мнению пострадавшей, нападение может быть связано с её публикациями о коррупции. Журналистка рассказала, что до этого в газету, где она работает, поступали угрозы от неизвестных с обещаниями "разобраться".