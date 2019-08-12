Верховный суд не стал переносить слушания из Чечни в другой регион

Верховный суд отказался перенести из Чечни в другой регион рассмотрение дела восьми жителей Дагестана. Им посмертно предъявлено обвинение в нападении на полицейских в Чечне. Родственники убитых настаивают, что их близких похитили за несколько дней до смерти. Об этом в телеграм-канале сообщил адвокат Андрей Сабинин. Об этом сообщает "Медиазона".



С ходатайством об изменении территориальной подсудности в Верховный суд обратилась защита обвиняемых и их родственники, так как они сомневаются возможности объективного рассмотрения дела в республике в Чечне.



В следственном заключении говорится, что в ночь на 9 октября 2016 года дагестанцы открыли огонь из автомобиля в ответ на попытку полиции проверить у них документы. По версии следствия, нападавшие были убиты, а обе машины сгорели. Посмертно их обвинили в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.



Родственники убитых заявляют, что их близких похитили за несколько дней до смерти. Восьмерых задержанных убили, когда родственники исчезнувших стали выходить на акции протеста. Родители погибших считают, что вооружённое столкновение в Чечне было инсценировано.