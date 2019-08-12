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СК одобрил действия полицейских, сломавших ногу дизайнеру

Загипсованная нога Константина Коновалова, которую ему сломали полицейские 27 июля

Следственный комитет России назвал "правомерными" действия сотрудников полиции, сломавших ногу дизайнеру Константину Коновалову перед началом акции 27 июля. Об этом пострадавший сообщил в твиттере.

По мнению следователей, обращение Коновалова в их ведомство "не содержит сведений о совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов". Ранее на дизайнера завели административное дело по статье об участии в несогласованном мероприятии.

Коновалов был первым задержанным 27 июля в Москве. Он совершал утреннюю пробежку по центру города, фотографируя при этом полицейских, собравшихся у мэрии для разгона акции протеста. В самой акции из-за задержания дизайнер не участвовал. В больнице после задержания Коновалову диагностировали перелом ноги. Он заявил, что намерен выйти на следующую акцию протеста на костылях.

Всего 27 июля в Москве были задержаны более 1300 человек, несколько десятков получили травмы при задержании. Власти охарактеризовали события в центре Москвы как массовые беспорядки. Возбуждено уголовное дело, по которому уже арестованы несколько человек. Люди вышли в центр Москвы на несогласованную акцию в знак протеста против отказа в регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

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