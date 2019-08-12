СК одобрил действия полицейских, сломавших ногу дизайнеру

Следственный комитет России назвал "правомерными" действия сотрудников полиции, сломавших ногу дизайнеру Константину Коновалову перед началом акции 27 июля. Об этом пострадавший сообщил в твиттере.

По мнению следователей, обращение Коновалова в их ведомство "не содержит сведений о совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов". Ранее на дизайнера завели административное дело по статье об участии в несогласованном мероприятии.

Коновалов был первым задержанным 27 июля в Москве. Он совершал утреннюю пробежку по центру города, фотографируя при этом полицейских, собравшихся у мэрии для разгона акции протеста. В самой акции из-за задержания дизайнер не участвовал. В больнице после задержания Коновалову диагностировали перелом ноги. Он заявил, что намерен выйти на следующую акцию протеста на костылях.

Всего 27 июля в Москве были задержаны более 1300 человек, несколько десятков получили травмы при задержании. Власти охарактеризовали события в центре Москвы как массовые беспорядки. Возбуждено уголовное дело, по которому уже арестованы несколько человек. Люди вышли в центр Москвы на несогласованную акцию в знак протеста против отказа в регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.