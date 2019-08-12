28 членов СПЧ выступили против полицейского произвола

В понедельник, 12 августа, на сайте "Эха Москвы" опубликовано Заявление членов СПЧ в связи с протестными акциями и действиями полиции по их предотвращению и разгону. В нём, в частности, выражается "серьёзная тревога" по поводу применения полицией таких способ задержания граждан, которые не могут считаться нормальными. Практика произвольных задержаний должна быть прекращена, говорится в заявлении 28 членов СПЧ. Всего в Совете 50 человек.

Мы не видели массовых беспорядков, мы видели массовые необоснованные задержания, полицейское насилие,

​"Мы были на митингах 12 июня, 20 июля, 27 июля, 3 августа, мы были в ОВД, судах и спецприемниках. Мы не видели массовых беспорядков, мы видели массовые необоснованные задержания, полицейское насилие, фальсификацию протоколов, нарушение прав граждан на защиту, достоинство и безопасность. Это заявление следует рассматривать в совокупности с публичной позицией Федеральной палаты адвокатов, Адвокатской палаты Москвы, Комитета против пыток, Московской Хельсингской группы, Общероссийского гражданского форума, организаций Апологии протеста, Международная Агора и Команда 29".​



Совет по правам человека при президенте России, таким образом, не сумел выработать единую позицию в связи с массовыми выступлениями граждан за честные выборы и действиями правоохранителей по предотвращению и разгону, во многих случаях грубому и жестокому, гражданских акций