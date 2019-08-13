Мосгорсуд признал законным отказ зарегистрировать Юлию Галямину

Московский городской суд отклонил иск муниципального депутата Юлии Галяминой к Окружной избирательной комиссии, которая отказала ей в регистрации кандидатом в на выборы Мосгордуму. Об этом Галямина сообщила в твиттере.

"Это не выборы. Продолжаем бороться за свои права на улице — больше нам ничего не оставили", - написала она.

Ранее Галямина подавала жалобу на отказ в регистрации в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). После того, как рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать ей в регистрации, она обратилась в суд.

Заседание суда продолжалось 13 часов. Юлия Галямина участвовала в нём по видеосвязи из спецприемника в Можайске, где она отбывает административный арест. 6 августа суд в Москве признал Галямину виновной в участии в несанкционированном митинге, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов. Ранее Галямину арестовали на 10 суток за участие в акции 27 июля. Тогда её обвинили в организации несогласованного митинга.

Протесты в Москве продолжаются с середины июля, после того как стало известно об отказе десяткам независимых кандидатов в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. К выборам не были допущены, в частности, сторонники Алексея Навального, Дмитрия Гудкова, муниципальные депутаты, многие кандидаты от партии "Яблоко". Никто из них не смог добиться допуска на выборы через ЦИК или суды. Акции 27 июля и 3 августа были разогнаны, задержаны в общей сложности около 2500 человек. Ряд незарегистрированных кандидатов были отправлены под административный арест.